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農產品銷陸遇阻 雲縣「滿額抽現金」近期上路促銷
台灣多項農產品遭大陸禁銷，雲林縣受影響食品廠商超過60家，縣長張麗善今天表示，第一時間已設專線調查受影響情形，並指示建設處、農業處等單位研擬因應方式，以多元行銷推廣方案，協助農友和業者因應。
張麗善指出，雲縣府近年持續分散出口市場，將雲林農產品賣到新加坡、馬來西亞等國，除提升已建立的外銷管道，也創「雲林良品」品牌擴增內銷通路，目前在國內已有5000個以上銷售通路。
張麗善說，將進入產期的文旦，縣府提出推廣內銷、開拓外銷及加工3大措施因應，包括媒合便利商店、無印良品、電視購物等多元平台協助銷售，加強新加坡等華人市場行銷推廣，穩定農民收益。
張麗善表示，縣府正規畫促進消費獎勵措施，只要在雲林商家消費，滿額即能抽現金，鼓勵國人購買雲林優質的食品及農產品，近期將在縣府官網公告實施辦法。
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