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民進黨市議員提名陷渾沌 國民黨趁勢搶大新營第三席
民進黨台南市議員第一選區提名作業渾沌，支持者關切，同選區國民黨徵召的參選人姚正玉今指出，近月拜票發現，不少鄉親對縣市合併至今發展不如預期失望，也不滿民進黨長期執政，只要結合在野力量，國民黨要搶攻第三席大有可為。
本屆市議員選舉第一選區應選6席，民進黨提名4人、1人落選，得票率46%，國民黨老將2席全上摘下36%選票，親綠的無黨籍以12%得票率當選。姚正玉說，民進黨自恃大溪北是綠色票倉，獲提名等於「頭過身就過」，提名爭議僵持，至今未解決，究竟是提4報准1，還是維持提4席仍未定案，黨內難免有壓力，這也給了在野黨更好機會。
她指出，民進黨在台南市執政30年，如今六都只剩台南市65歲以上長者還要繳健保費，民進黨在台南市囊括市長、立委到議會過半席次，但縣市合併並未帶來文化升格、城市繁榮，鄉親更有感的反是物價、房價都漲，溪北蕭條沒落更讓居民有感，業績新營鄉親對升格直轄市、鄉鎮長改官派區長大多無言以對。
姚正玉表示，接受徵召參選目標在開發婦女選票、催出對選舉無感及對民進黨執政不滿的中間選民，1個月以來，基層反映不錯，支持者普遍認為，兩位老將外，國民黨有空間拿女性保障席次或搶下第三席。
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