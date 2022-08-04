大埔酷野豬、帥老鷹、花海美 暑假作業不缺題材

嘉義縣文化觀光局推薦大埔曾文水庫親子生態之旅，讓孩子認識全台最大水庫，看超酷山豬成群及老鷹瞬間捕魚的帥氣英姿，是全台最讚且獨一無二的暑假作業題材，現在去還能欣賞粉萼花海大爆發美景；嘉義縣長翁章梁邀請遊客把握賞花期，欣賞絕美花的天梯。

翁章梁表示，一直在推動親子生態旅遊，要讓孩子認識土地、親近生態，透過生活的體驗，在成長過程中留下深刻印象，不再只從教科書中認識動植物。

嘉義縣有各種生態主題；夏季大阿里山區有賞螢季，秋冬鰲鼓濕地有候鳥過境，以及深受許多家長喜愛的曾文水庫遊程，大人囡仔體驗搭船遊水庫，一抬頭就看見老鷹盤旋，還能近距離看見野生山豬，是一趟深具教育意義的親子旅遊。

翁章梁表示，每位來過大埔曾文水庫的好朋友都跟他說，真的沒想過在台灣有這樣的秘境，山水美景完全不輸國外，有種世外桃源的感覺。

曾文水庫遊艇公司的船長龍龍表示，最近因暑期遊客漸增，每到假日幾乎班班客滿，建議遊客出遊前先提早預約訂位，避免錯失搭船遊水庫的機會。

船長龍龍表示，曾文水庫的鳥類生態豐富至少有121種，其中最讓遊客驚艷的就是「老鷹」，每隻老鷹約1.2公斤重，翅膀全展開時可達160公分寬，每次只要老鷹一帥氣登場，補魚秀堪稱是Discovery搖滾區，讓遊客連連發出驚呼！他也說來到曾文水庫就要體驗釣魚，水庫的魚不需魚餌就會上鉤，想要知道「中魚密碼」，就趕緊來大埔搭船，保證2分鐘內能讓魚兒上鉤。

現在來曾文水庫觀景樓還能欣賞有夏天聖誕紅之稱的「粉萼花」，每年6到9月之間盛開，粉色的花朵將觀景樓妝點成浪漫仙境，成為IG版上熱門打卡點。

文化觀光局長許有仁提到，今年度推出的團體旅遊補助有將曾文水庫遊湖的行程列入方案，每人每次補助300元，多家旅行社可報名參團，詳細資訊已公布在「慢遊嘉義」粉絲專頁。