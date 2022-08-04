嘉義今下午強降雨多處傳積淹水 網傳「排水衝向天際」影片疑為假訊息

氣象局指出，今天下午嘉義地區午後對流雲系發展旺盛，有短延時強降雨；依據水利署訊息，嘉義縣中埔鄉、水上鄉、大林鎮、民雄鄉、竹崎鄉以及嘉義市全區陸續傳出積淹水，水利署一度發布淹水一級警戒，呼籲民眾經過低窪地區及道路特別防範小心。網路傳有段影片因為排水宣洩不及，直接從排水溝沖向天際超過2層樓高的誇張景象，但市府工務處懷疑影片真偽，因為今天的排水壓力不至於會出現這麼誇張的畫面。

今天下午氣象局發布大雷雨即時訊息，雨勢從下午3時56分持續至下午5時，沒多久下午4時06分水利署即傳出嘉義市東區淹水二級警戒訊息，時雨量超過40.5mm。嘉縣大林鎮時雨量也到55mm。

雨勢不斷，在下午4時40分左右，各地的淹水警戒紛紛往上升至一級，包括嘉義市東區、西區時雨量超過77mm、嘉義縣中埔鄉77.1mm、水上鄉67.5mm、民雄鄉69.5mm、竹崎鄉73mm等。

嘉義市工務處副處長盧本能表示，嘉市主要淹水路段為，垂楊路、彌陀路、重慶路、南京路、中正路、中山路、和平路口等，目前興業地下道封閉，世賢路北側地下道預防性封閉，隨著雨勢減緩，水也開始在退了。

他說，時雨量在下午4時20分來到116mm最高，一度因中央排水跟北排水已滿溢才排不出去。

對於網路傳出的水從排水孔往上沖達2層樓高畫面，盧本能表示，今天積淹水狀況是事實，但目前的數據還不至於造成這麼大的水壓將排水往上噴洩超過2層樓高，而且如果真的宣洩不及，附近排水孔應該也會有類似狀況，但市府並沒有收到類似的通報，懷疑是假訊息。