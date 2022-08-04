台南蚵棚之亂說拜拜？ 環團：請勿補助發泡材質浮具

曾文溪以南海岸，每到6月養殖季結束就布滿蚵棚，影響環境與觀光，今年市府加快腳步，已清理完畢，遊客及居民都反映景觀恢復了。環團表示，塑膠工業技術發展中心分析蚵棚浮具，以硬式塑膠浮筒效果最好，期待未來不要再補助對環境有害的發泡材質浮具，改善海洋環境。

台南市曾文溪以南沿岸每年6月養殖季快結束，蚵農就會陸續把蚵棚拖至沙灘處，等候清理廠商處理，直到10月養殖季開始前才會清理完畢，或是拖到養殖季還沒清理完。由於影響環境及民眾戲水，市府今年提前發包清理作業，並要求7月31日之前處理完畢。

農業局近海漁港管理所長周瓈朝表示，安南區四草、安平及南區的蚵棚均已完成處理，業者已在8月1日報完工，僅剩的是蚵棚處理後留在沙灘上的碎屑，會勘後將派工作第二階段的清理。經統計清理的蚵棚重量約3500公噸。明年是漁業署補助蚵棚清理第4年，接續會再增取補助，解決廢棄蚵棚問題。

環保團體表示，保麗龍、EPP聚乙烯材質浮具留下的碎屑，以他們淨灘經驗，人工處理也難，解決之道是不要使用發泡材質的浮具。

台南社大海廢小組研究員晁瑞光說，塑膠工業技術發展中心日前到區漁會與蚵農座談，針對現有浮具分析，硬式浮筒的耐受力度、浮力最好，且無碎屑等問題，未來應鼓勵蚵農多使用硬式塑膠浮筒，不應再補助使用發泡材質浮具，並建議以列為生態保護區的七股潟湖為示範區，進而推動到全市。