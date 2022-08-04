嘉義市午後強降雨 多處低窪地區積淹水
午後對流雲系發展旺盛，嘉義市今天下午局部強降雨，造成多處低窪地區積淹水，包括彌陀路、光仁街口已積水20公分，啟明路停車場邊坡滑落猶如水瀑，消防局調派人力警戒。
中央氣象局今天下午發布大雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，嘉義市自下午3時起，有局部豪雨，且雨勢持續不斷，部分低窪地區發生積淹水情況。
據中央氣象局資料，嘉義市東區下午3時40分至4時40分的時雨量高達108.5毫米，已造成彌陀路、光仁街口積水約20公分；忠孝路、保建街口積水約40公分，且長約200公尺；啟明路、公園街口的停車場邊坡滑落情形，水勢猶如水瀑一般。
此外，嘉義基督教醫院急診室前道路也嚴重淹水，造成救護車無法進出。
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