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共軍軍演 南市漁港出海作業正常、漁民批侵門踏戶

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南七股旅遊膠筏業者說今遊客明顯較平常少。圖／林明德提供
台南七股旅遊膠筏業者說今遊客明顯較平常少。圖／林明德提供

陸方今起逼近台灣海域軍演外界關注，台南市政府農業局表示，所轄將軍、下山、龍山等主要漁港，漁船都是近海當日往返，船隻出海作業不受影響。七股膠筏旅遊業者也如常營業，但遊客明顯較平常少。

農業局漁港及近海管理所表示，近年來沿海漁獲日趨枯竭，出海作業漁船本來就比較少，經查，今天各漁港出海作業如常，但數量並不多且目前夏季本來就不是作業旺季，衝擊還好，也有可能有些漁民考量這次演習風險，乾脆休息。

台南七股潟湖多家筏旅遊業者今天也如常營業，不過可能因疫情及演習影響，遊客也有減少。七股膠筏旅遊業者林明德說，今只有接待一梯次約60人，都是團客，不見散客，明天也僅一團，林明德說，除疫情因素，可能不少遊客乾脆暫緩旅遊。

也有漁民表示，阿共仔根本不了解台灣民意，這次大動作在台灣家門口軍演，根本是侵門踏戶，更加引起老百姓反感。也有人說，動作越大，綠營應會「偷笑」，有利未來選舉策略操作。

共軍軍演，台南七股下山漁港作業如常，出海明顯減少。圖／林明德提供
共軍軍演，台南七股下山漁港作業如常，出海明顯減少。圖／林明德提供

漁民 疫情 台南

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