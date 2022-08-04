共軍軍演 南市漁港出海作業正常、漁民批侵門踏戶

陸方今起逼近台灣海域軍演外界關注，台南市政府農業局表示，所轄將軍、下山、龍山等主要漁港，漁船都是近海當日往返，船隻出海作業不受影響。七股膠筏旅遊業者也如常營業，但遊客明顯較平常少。

農業局漁港及近海管理所表示，近年來沿海漁獲日趨枯竭，出海作業漁船本來就比較少，經查，今天各漁港出海作業如常，但數量並不多且目前夏季本來就不是作業旺季，衝擊還好，也有可能有些漁民考量這次演習風險，乾脆休息。

台南七股潟湖多家筏旅遊業者今天也如常營業，不過可能因疫情及演習影響，遊客也有減少。七股膠筏旅遊業者林明德說，今只有接待一梯次約60人，都是團客，不見散客，明天也僅一團，林明德說，除疫情因素，可能不少遊客乾脆暫緩旅遊。