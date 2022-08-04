具俊曄、玖壹壹台南反毒音樂會7日登場 交通懶人卡出爐

台南市政府主辦反毒音樂會8月7日晚上在市府西側廣場舉行，演出卡司陣容堅強，預計將吸引大批民眾參加。台南市政府表示，活動當日部分路段將有交通管制，並開放西南榕大道、西拉雅廣場周邊人行道停放機車，此外也提供接駁車到會場，請民眾多加運用大眾運輸工具。

這場音樂會以反毒和交通安全宣導為主題，市府結合最流行的搖滾音樂元素，請來「韓流始祖」酷龍具俊曄、搖滾天團玖壹壹、爆紅偶像高爾宣、壞特?te、閻奕格、黃瑋昕等巨星演出，讓歌迷幸福感爆棚。

市府表示，本次活動是具俊曄（DJ Koo）成為台灣女婿後首次參與國內公益性活動，預計帶來長達40分鐘的DJ秀，由於他帶動現場氛圍的功力超強，常讓現場觀眾跟著唱跳High到最高點，喜愛韓流音樂的歌迷千萬不能錯過。

為維持會場周邊交通順暢，市府規畫7日當日自下午3點起至晚上10點，南島路及東西南榕大道進行交通管制，建平路南往北方向則於晚上7點至10點間視情況彈性管制，如有經過該路段請提早改道。

為方便民眾停車，當日西南榕大道、西拉雅廣場周邊人行道(不含南島路)、中華西路人行道(府前路至南島路)、府前路人行道(市政中心至永華一街)、建平路(永華路二段至怡平路)、新南國小周邊人行道、金城國中周邊人行道均開放機車停放。汽車部分則可停放周邊停車場及東南榕大道路邊停車格位、建平三街臨時停車場，請民眾依停車規劃停放，並保持行人通行空間，切勿任意違規停放，以免受罰。

市府表示，本市公車有0左路、6路、10路、14路、19路等多班公車可抵達會場，為疏運大量民眾，並增設台南火車站北站至會場的接駁車，詳細路線及時間請上臉書粉絲專頁「運轉台南好交通」查詢。另外為配合建平路彈性交通管制，市區公車於晚上7點至10點取消「二二八公園」站位，請搭乘民眾注意提早因應。