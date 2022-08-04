台南美食模型展 府城小吃用眼睛一次吃透透

台南市中西區國華街的暮拉多元藝術空間，明天起推出「飽匙距離」仿真食品模型展，高度仿真的小卷米粉、棺材板、鱔魚意麵等台南小吃，讓遊客有機會用視覺體驗在地美食。

台南市中西區國華街商圈是著名的觀光熱區，每到假日總會吸引大量逛街人潮，周邊區域有不少著名的小吃店家，暮拉多元藝術空間此次邀請著名食品模型師郭志忠以台南美食為主題，策辦「飽匙距離」食品模型展，高度仿真的作品讓人看了食指大動，還有一整桌合菜呈現台南辦桌文化。

郭志忠今天告訴中央社記者，台南小吃在國華街附近相當密集，像著名的小卷米粉就是發源於國華街，這次展出也特別針對國華街附近會出現的美食做介紹，另外還有棺材板、蚵仔煎、蝦捲、牛肉湯等小吃，也都加了一些特別的小創意，其中有許多作品是首次公開發表。

郭志忠表示，民眾也許常在百貨公司的美食街等地方會看到仿真食品模型，但大多是隔著玻璃櫥窗，這次大部分展品沒有設置櫥窗，讓民眾可近距離欣賞食品模型的一點一滴，感受作品線條美感。

郭志忠說，除了靜態展覽，這次也配合辦理DIY手作工作坊體驗，讓民眾可以了解食品模型製作過程，也能創作專屬自己的紀念品。

暮拉多元藝術空間指出，此次展覽從明天起展出至9月12日，展出時間為上午10時至下午5時，免費入館參觀，每週二、週三休館，民眾可前往用眼睛飽嚐台南府城深度美食饗宴。