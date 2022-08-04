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白露、中秋只隔3天 雲林文旦農月中開採：銷售是挑戰！

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
因今年白露與中秋節只隔3天，雲林地區文旦8月中旬進入採收期，縣府將提前在20日開跑內銷計畫。記者陳苡葳／攝影
因今年白露與中秋節只隔3天，雲林地區文旦8月中旬進入採收期，縣府將提前在20日開跑內銷計畫。記者陳苡葳／攝影

國產文旦昨遭大陸禁止進口，雲林斗六文旦農今天表示，當地多數是自產自銷，有固定客源，禁銷令影響有限，不過因為今年白露、中秋節僅距離3天，銷售期短才是考驗；縣府農業處說，會提早啟動內銷，也持續開拓海外華人市場穩住外銷。

國內文旦種植面積約4800公頃，雲林地區約200公頃，產量占全國5％，以內銷為主，本月中旬進入採收期。斗六鎮北文旦研究班班長王聚宏說，斗六文旦在農民不斷精進栽種技術下，品質優等，絕多果農採自產自銷，大陸禁銷令對當地衝擊較不明顯，不過今年銷售期比去年短，對大家而言是個大挑戰。

另一名文旦農則說，最佳採收期是在白露前後2周，白露是9月7日，今年中秋節（農曆8月15日）則在9月10日，若文旦轉色、灌漿太晚，成熟期延後，可能會不及在秋節前採收並售出，如果節慶後再賣，價格會有落差。

王聚宏說，每3至4年會遇到今年這種白露、中秋節很接近的情況，果農都很有經驗，知道該如何因應，不過實際情況還是有異，大家不敢太大意，預計8月中旬開始採收，盼一切都能如常、如期進行。

農業處說，今年行銷時程會提前開跑，首場預計8月20日北上立法院推廣促銷，同時積極與電商平台、電視購物台洽談合作中，外銷部分則與貿易商接洽進攻新加坡等國。

文旦 中秋節 斗六

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