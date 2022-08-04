少年車禍成植物人 北港朝天宮蔡董為他戴香火袋求神蹟

陳姓少年5年前因車禍意外成為植物人，久病臥床由母親照料，隨著慈悲月到來，北港朝天宮秉持媽祖慈悲精神，董事長蔡咏鍀今率領眾人團拜，與創世基金會成員共同祈福，並將媽祖賜福的紅色香火袋再過爐繞3圈加持，親自為年僅20歲的陳男配戴，為他祈求神蹟。

住雲林北港鎮的陳男15歲時出車禍，不幸成為植物人臥病在床，自車禍至今已走入第5個年頭，陳男母親每次看著他臥床，內心都十分不捨，但仍不離不棄、從未放棄希望，每天睡前都會在他耳畔輕聲呼喚，希望有天能喚醒他。

因疫情嚴峻，創世基金會前幾年暫停家訪，最近疫情趨緩，又開始提供家訪服務，特地邀請蔡咏鍀加入家訪行列，盼借助他的力量，讓更多人知道創世有提供家訪服務；蔡咏鍀也爽快答應，希望藉由自己做起，有拋磚引玉的效果，也讓更多人關心社會弱勢一隅。

蔡咏鍀今天一早與創世基金會成員在廟裡團拜，為弱勢家庭祈福，也因深受這對母子感動，特地為他們準備媽祖賜福加持的紅色香火袋，還在香爐上過爐繞3圈，盼媽祖給予這對母子保佑，更親手為陳男配戴，祈求他獲神蹟眷顧。

蔡咏鍀長期關注北港地區弱勢團體，3年前就曾到陳男家中為他翻身擦澡，蔡咏鍀協助陳姓少年沐浴時說，「日常簡單的沐浴，對植物人來說，卻是如此艱辛繁複。」希望藉由自己做起，讓更多人共助弱勢家庭度過人生難關。