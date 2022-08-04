雲林這處「狀元村」頻獲獎 排水管變戶外圖書區

雲林水林蕃薯社區地靈人傑，被譽為「狀元村」，每逢考試季，許多人會專程前往參拜順天宮蕃薯寮媽祈福，不過當地多處閒置空地無人維護管理，加上公共設施不足，影響觀瞻，社區透過農村再生活化環境，獲地主無償捐地的青仔埕公園，打造排水管圖書區，別具特色，今抱回優良農業建設工程獎。

蕃薯社區開發歷史甚早，已有350年歷史，因法官、律師及醫師等人才輩出，享譽狀元村美名，可惜過去綠地太少、空地太多，且缺乏整理，不僅無法滿足居民休閒活動需求，也少了人情味。

社區理事長吳世明號召志工重整環境，並爭取計畫經費，打造圖書室、憨吉古井花園等，5月剛抱回一座建築園冶獎，今面積200多坪的青仔埕公園，獲當地數十名共同持有的地主無償捐地，打造全齡共融景觀，也獲優良農業建設工程獎。