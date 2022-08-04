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雲林這處「狀元村」頻獲獎 排水管變戶外圖書區

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林水林蕃薯社區以腳趾陶打造一面彩繪牆，生動活潑。圖／水保局提供
雲林水林蕃薯社區以腳趾陶打造一面彩繪牆，生動活潑。圖／水保局提供

雲林水林蕃薯社區地靈人傑，被譽為「狀元村」，每逢考試季，許多人會專程前往參拜順天宮蕃薯寮媽祈福，不過當地多處閒置空地無人維護管理，加上公共設施不足，影響觀瞻，社區透過農村再生活化環境，獲地主無償捐地的青仔埕公園，打造排水管圖書區，別具特色，今抱回優良農業建設工程獎。

蕃薯社區開發歷史甚早，已有350年歷史，因法官、律師及醫師等人才輩出，享譽狀元村美名，可惜過去綠地太少、空地太多，且缺乏整理，不僅無法滿足居民休閒活動需求，也少了人情味。

社區理事長吳世明號召志工重整環境，並爭取計畫經費，打造圖書室、憨吉古井花園等，5月剛抱回一座建築園冶獎，今面積200多坪的青仔埕公園，獲當地數十名共同持有的地主無償捐地，打造全齡共融景觀，也獲優良農業建設工程獎。

吳世明說，蕃薯社區國小以下小朋友約30人，青仔埕公園適合老人舒活筋骨、村民聊天聚會，也為幼青銀三代打造共融學習空間，包括融入孩子生活場景，以腳趾陶打造一面彩繪牆，增添生動活潑氛圍，也搭配一旁由排水管、木椅、木書架組合而成的戶外圖書區，社區角落處處是風景、處處散發書香。

雲林水林蕃薯社區青仔埕公園中有一座利用排水管、木椅、木書架組合而成的戶外圖書區，社區角落處處散發書香。圖／水保局提供
雲林水林蕃薯社區青仔埕公園中有一座利用排水管、木椅、木書架組合而成的戶外圖書區，社區角落處處散發書香。圖／水保局提供
雲林水林蕃薯社區青仔埕公園是座全齡共融的公共場域。圖／水保局提供
雲林水林蕃薯社區青仔埕公園是座全齡共融的公共場域。圖／水保局提供

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