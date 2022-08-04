聽新聞
test
0:00 / 0:00
雲林這處「狀元村」頻獲獎 排水管變戶外圖書區
雲林水林蕃薯社區地靈人傑，被譽為「狀元村」，每逢考試季，許多人會專程前往參拜順天宮蕃薯寮媽祈福，不過當地多處閒置空地無人維護管理，加上公共設施不足，影響觀瞻，社區透過農村再生活化環境，獲地主無償捐地的青仔埕公園，打造排水管圖書區，別具特色，今抱回優良農業建設工程獎。
蕃薯社區開發歷史甚早，已有350年歷史，因法官、律師及醫師等人才輩出，享譽狀元村美名，可惜過去綠地太少、空地太多，且缺乏整理，不僅無法滿足居民休閒活動需求，也少了人情味。
社區理事長吳世明號召志工重整環境，並爭取計畫經費，打造圖書室、憨吉古井花園等，5月剛抱回一座建築園冶獎，今面積200多坪的青仔埕公園，獲當地數十名共同持有的地主無償捐地，打造全齡共融景觀，也獲優良農業建設工程獎。
吳世明說，蕃薯社區國小以下小朋友約30人，青仔埕公園適合老人舒活筋骨、村民聊天聚會，也為幼青銀三代打造共融學習空間，包括融入孩子生活場景，以腳趾陶打造一面彩繪牆，增添生動活潑氛圍，也搭配一旁由排水管、木椅、木書架組合而成的戶外圖書區，社區角落處處是風景、處處散發書香。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言