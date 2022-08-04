聽新聞
test
0:00 / 0:00
翁章梁視察全民運場地 務必讓選手安心爭取佳績
今年全民運動會10月8日至13日將在嘉義縣登場，縣長翁章梁上午視察開幕場地田徑場整修進度。翁章梁表示，今年10月是嘉義縣最光輝的10月，國慶煙火、全民運和全國最具規模的農機展都在10月，歡迎大家來嘉旅遊看比賽，欣賞煙火秀。
翁章梁上午由縣議員姜梅紅、黃嫈珺和建設處長郭良江等人陪同，實地聽取田徑場整修簡報與進度，並要求施工單位以最高標準檢視施工品質。
翁章梁指出，全民運開幕典禮與選手之夜都在縣立田徑場舉行，嘉義縣一定會提供參賽選手最標準、最安全、設備最完善的地，讓參賽選手安心比賽，期待選手都能突破自我，在嘉展現最佳實力。
嘉義縣籌辦全民運，田徑場整修工程中央補助9587萬元，縣府自籌1031萬元，整修項目涵蓋室內空間、跑道、無障礙電梯、廁所等，並規劃羽球場、體適能中心、桌球室、武術教室、跆拳道教室、角力教室及瑜珈韻律教室等全方位運動空間，提供全國選手們美觀、舒適及安全的競賽場地。
田徑場改造工程預計9月中旬完工，10月全民運結束後開放民眾使用，翁章梁指示教育處審慎思考後續的營運管理，賦予運動場全新的生命。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言