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翁章梁視察全民運場地 務必讓選手安心爭取佳績

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣長翁章梁視察全民運比賽會場整修進度。圖/嘉莪縣政府提供
嘉義縣長翁章梁視察全民運比賽會場整修進度。圖/嘉莪縣政府提供

今年全民運動會10月8日至13日將在嘉義縣登場，縣長翁章梁上午視察開幕場地田徑場整修進度。翁章梁表示，今年10月是嘉義縣最光輝的10月，國慶煙火、全民運和全國最具規模的農機展都在10月，歡迎大家來嘉旅遊看比賽，欣賞煙火秀。

翁章梁上午由縣議員姜梅紅、黃嫈珺和建設處長郭良江等人陪同，實地聽取田徑場整修簡報與進度，並要求施工單位以最高標準檢視施工品質。

翁章梁指出，全民運開幕典禮與選手之夜都在縣立田徑場舉行，嘉義縣一定會提供參賽選手最標準、最安全、設備最完善的地，讓參賽選手安心比賽，期待選手都能突破自我，在嘉展現最佳實力。

嘉義縣籌辦全民運，田徑場整修工程中央補助9587萬元，縣府自籌1031萬元，整修項目涵蓋室內空間、跑道、無障礙電梯、廁所等，並規劃羽球場、體適能中心、桌球室、武術教室、跆拳道教室、角力教室及瑜珈韻律教室等全方位運動空間，提供全國選手們美觀、舒適及安全的競賽場地。

田徑場改造工程預計9月中旬完工，10月全民運結束後開放民眾使用，翁章梁指示教育處審慎思考後續的營運管理，賦予運動場全新的生命。

縣長翁章梁視察全民運比賽會場整修進度。圖/嘉莪縣政府提供
縣長翁章梁視察全民運比賽會場整修進度。圖/嘉莪縣政府提供
嘉義縣長翁章梁（左五）視察全民運比賽會場整修進度。圖/嘉莪縣政府提供
嘉義縣長翁章梁（左五）視察全民運比賽會場整修進度。圖/嘉莪縣政府提供

翁章梁 嘉義縣選舉 2022大選

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