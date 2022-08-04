嘉大與企業合作 首推8款節水米糧新品上市

國立嘉義大學、農業改良場合作育成抗旱節水的新品種稻米結合民間業者研發製作成大豆米糧特色加工產品，包括醬油膏、米果、餅干等，且採大阿里山的國產木材做成商品架，在無印良品打造大豆米糧商品專區。嘉義市長黃敏惠表示，為產官學跨界合作展開新樣貌。

嘉義大學與MUJI無印良品今天中午在耐斯購物中心場舉辦「節水大豆米糧新品發表會」。農糧署、嘉義林管處長張岱、嘉義市長黃敏惠等人受邀參與盛會。

嘉大校長林翰謙表示，近年來全球暖化造成氣候異常，去年(2021年)台灣更逢百年乾旱，缺水危機迫使農民休耕，未收穫面積近10萬公頃，影響台灣糧食安全甚鉅，顯見「耐旱」農作物的迫切及必要性。嘉大農藝學系與台南區農業改良場歷經近10年研發出「嘉大台南1號」「嘉大台南2號」及「嘉大台南糯3號」為品質優良且抗旱性高的水稻品種，若全台栽種，推估1年能為台灣節省近400座蘭潭水庫的蓄水量。

透過台中市大人物農產運銷合作社選用產銷履歷大豆結合「嘉大台南1號」與瑞春醬油、福義軒、愷式好米、西川米店、上好生技等夥伴合作，不斷研發與調整，推出8款節水米糧新品，為家庭日常生活必備的白米、糙米、醬油膏及各式休閒食品米果及餅乾等，口味多元口感佳，勢必能滿足消費者追求「吃好又吃巧」的味蕾。