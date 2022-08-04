快訊

日防衛省：陸演習5枚飛彈落入日本經濟海域 已提出強烈抗議

北市南港晚間1395戶無預警停電 台電搶修後已全數復電

U12世界盃／陳瑞鑫敲中華隊本屆首轟 4局扣倒多明尼加

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉大與企業合作 首推8款節水米糧新品上市

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉大與民間企業合作首推8款節水米糧新品上市。記者李宗祐／攝影
嘉大與民間企業合作首推8款節水米糧新品上市。記者李宗祐／攝影

國立嘉義大學、農業改良場合作育成抗旱節水的新品種稻米結合民間業者研發製作成大豆米糧特色加工產品，包括醬油膏、米果、餅干等，且採大阿里山的國產木材做成商品架，在無印良品打造大豆米糧商品專區。嘉義市長黃敏惠表示，為產官學跨界合作展開新樣貌。

嘉義大學與MUJI無印良品今天中午在耐斯購物中心場舉辦「節水大豆米糧新品發表會」。農糧署、嘉義林管處長張岱、嘉義市長黃敏惠等人受邀參與盛會。

嘉大校長林翰謙表示，近年來全球暖化造成氣候異常，去年(2021年)台灣更逢百年乾旱，缺水危機迫使農民休耕，未收穫面積近10萬公頃，影響台灣糧食安全甚鉅，顯見「耐旱」農作物的迫切及必要性。嘉大農藝學系與台南區農業改良場歷經近10年研發出「嘉大台南1號」「嘉大台南2號」及「嘉大台南糯3號」為品質優良且抗旱性高的水稻品種，若全台栽種，推估1年能為台灣節省近400座蘭潭水庫的蓄水量。

透過台中市大人物農產運銷合作社選用產銷履歷大豆結合「嘉大台南1號」與瑞春醬油、福義軒、愷式好米、西川米店、上好生技等夥伴合作，不斷研發與調整，推出8款節水米糧新品，為家庭日常生活必備的白米、糙米、醬油膏及各式休閒食品米果及餅乾等，口味多元口感佳，勢必能滿足消費者追求「吃好又吃巧」的味蕾。

為強化嘉義在地元素的意象，新商品展示架更選用來自嘉義林管處提供的阿里山區優質國產材「柳杉」，委託嘉大木質材料與設計學系木工廠製作，並在無印良品打造大豆米糧商品專區，即日起在嘉義店全台首賣，並陸續擴及全台28家門市販售。

嘉大與民間企業合作首推8款節水米糧新品上市。記者李宗祐／攝影
嘉大與民間企業合作首推8款節水米糧新品上市。記者李宗祐／攝影
嘉大與民間企業合作首推8款節水米糧新品上市。記者李宗祐／攝影
嘉大與民間企業合作首推8款節水米糧新品上市。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠參觀特賣區。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠參觀特賣區。記者李宗祐／攝影
嘉大與民間企業合作首推8款節水米糧新品上市。記者李宗祐／攝影
嘉大與民間企業合作首推8款節水米糧新品上市。記者李宗祐／攝影
嘉大與民間企業合作首推8款節水米糧新品上市。記者李宗祐／攝影
嘉大與民間企業合作首推8款節水米糧新品上市。記者李宗祐／攝影
嘉大與民間企業合作首推8款節水米糧新品上市。記者李宗祐／攝影
嘉大與民間企業合作首推8款節水米糧新品上市。記者李宗祐／攝影

延伸閱讀

嘉市光織影舞「超大蛋黃酥」浮在水面 元宇宙打造8展區

黃敏惠確診「7+7」健康出關 籲得過不代表有無敵星星

原來不是天選之人！南投縣長林明溱確診了

嘉義市長黃敏惠居隔屆滿 下周二主持市政

相關新聞

農產品銷陸遇阻 雲縣「滿額抽現金」近期上路促銷

台灣多項農產品遭大陸禁銷，雲林縣受影響食品廠商超過60家，縣長張麗善今天表示，第一時間已設專線調查受影響情形，並指示建設...

民進黨市議員提名陷渾沌 國民黨趁勢搶大新營第三席

民進黨台南市議員第一選區提名作業渾沌，支持者關切，同選區國民黨徵召的參選人姚正玉今指出，近月拜票發現，不少鄉親對縣市合併...

大埔酷野豬、帥老鷹、花海美 暑假作業不缺題材

嘉義縣文化觀光局推薦大埔曾文水庫親子生態之旅，讓孩子認識全台最大水庫，看超酷山豬成群及老鷹瞬間捕魚的帥氣英姿，是全台最讚...

南市無風雨公園晨運長者被枯老樹枝擊傷？工務局回應了

民眾黨台南市東區市議員參選人蔡宛秦今天上午接獲市民的陳情，在無風雨的情況下，在東區東寧運動公園內晨運步行，突遭園樹的粗樹...

嘉義今下午強降雨多處傳積淹水 網傳「排水衝向天際」影片疑為假訊息

氣象局指出，今天下午嘉義地區午後對流雲系發展旺盛，有短延時強降雨；依據水利署訊息，嘉義縣中埔鄉、水上鄉、大林鎮、民雄鄉、...

台南蚵棚之亂說拜拜？ 環團：請勿補助發泡材質浮具

曾文溪以南海岸，每到6月養殖季結束就布滿蚵棚，影響環境與觀光，今年市府加快腳步，已清理完畢便，遊客及居民都反映景觀恢復了...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。