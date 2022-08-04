南市校園廁所大改造 動物「跑」進廁所裡

為打造優質校園環境，台南市教育局8年來已投入5.8億元整修1264間20 年以上老舊老舊廁所，其中2年來共有18校70間老舊廁所完成改造，打造結合校園意象與美感教育的廁所，信義國小結合動物意象，受小朋友喜愛。

教育局長鄭新輝表示，廁所除了是美感教育的一環，也可以是發揮創意發想的地方，不僅美化校園，更營造溫馨居家的整體環境，相較於過去的老舊廁所，改造後的廁所環境相對通風明亮易整理，營造居家溫馨的感受，再加上創意設計，讓上廁所變成開心愉悅的事，有的國小廁所融入動物意象，增添活潑可愛氣息，有的國中則設計典雅風格，具生活簡約氛圍。

佳里區信義國小的廁所處處有野生動物，師生踏進來滿是驚訝。鄭新輝說，廁所設計以孩子喜愛的動物意象為主軸，搭配明亮活潑的配色、營造獨特的廁間美感，校園廁所動物的選擇，更讓學生共同參與設計，除講究管線及光線外，出入口巧妙設計呈現男女生的外型，可立即辨認男女廁所，凸顯設計趣味性。廁所可以由動物保護作為起點，轉化為珍惜及愛，這也是信義國小對於動物議題的發想。

佳里國中活動中心廁所表現出通風明亮的設計理念，打開後牆加大窗戶，讓新鮮的空氣貫入，陽光也透映入室內，白天即使沒點燈，也能維持舒適的亮度。