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嘉縣24小時心理健康關懷 陪伴度過防疫壓力

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣關懷中心成立以來，已陪伴183個家庭成功度過疫情壓力。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣關懷中心成立以來，已陪伴183個家庭成功度過疫情壓力。圖／嘉義縣政府提供

疫情期間，嘉義縣提供心理健康關懷，整合縣府局處進駐關懷中心接受民眾CALL IN及CALL OUT雙向服務；中心配置心理、社工、護理師與志工等專業團隊，提供24小時關懷服務，已陪伴183個家庭成功度過疫情壓力。

衛生局長趙紋華表示，因應新冠疫情，關懷中心於2020年疫情開始至今，累計接獲有關心理諮詢計273件，其中以家庭內親子、婆媳及婚姻等問題為多達67%，其次為情緒困擾及疾病因素諮詢。

新港鄉小月（化名）從小由奶奶扶養長大，因擔心染疫風險，未及時送奶奶就醫治療，導致衍伸後續病痛陸續出現，並在長時間與家人相處，引發婆媳之間關係緊張，又因結婚多年未孕衍伸婚姻衝突，在專業心理師諮商輔導下，順利排解情緒困擾及舒緩家庭問題。

東石鄉陳先生因照顧老伴，龐大的照顧壓力與新冠疫苗接種副作用的擔憂等無所適從，致電嘉縣關懷中心尋求協助，志工除提供陳先生適當的疫苗注射訊息外，因長輩無法出門就醫，關懷中心亦協助轉介衛生所提供到宅疫苗接種服務及連結長照中心派案訪視，減輕家屬負擔及擔憂。

縣長翁章梁說，嘉義縣關懷中心提供民眾及居家隔離（檢疫）者心理關懷、就醫、交通安排、生活支持、社會救助及資源運用諮詢或轉介；呼籲民眾平時多運動、充實防疫知識與親友維持聯繫，如有心理諮詢需求，可運用關懷中心服務專線05-3621150或撥打衛生福利部24小時免付費「1925依舊愛我」安心專線，提供專業協助，給予多樣心理支持資源，來共同度過疫情心理憂鬱期。

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