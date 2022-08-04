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新營就業中心本月辦9場餐飲徵才 20家釋逾250職缺

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
勞動部雲嘉南分署新營就業中心本月辦9場餐飲徵才， 20家釋逾250職缺。圖 ／新營就業中心提供
勞動部雲嘉南分署新營就業中心本月辦9場餐飲徵才， 20家釋逾250職缺。圖 ／新營就業中心提供

疫後商機現，勞動力發展署雲嘉南分署新營就業中心本月辦理9場實體及線上「旅宿餐飲業」徵才活動，歡迎有轉職或尋職需求民眾把握機會。

新營就業中心說，因應國旅補助及暑假旺季民眾出遊熱潮，轄區旅宿餐飲業者人力需求擴大，本月將接力辦理6場實體及3場線上徵才，邀集近20家廠商釋出逾250個工作機會，徵才廠商包含景大山莊、儷景溫泉會館、林桂園石泉會館、長紅山莊、新紅葉山莊、人與山旅宿(仙湖農場)、太陽堂餐飲實業及頑皮世界等，釋出職缺有餐飲服務生、櫃檯訂房人員、房務員、水療服務員、導覽解說員、廚師等。

本月徵才亦邀集化學產業、科技產業、批發零售業及傳統製造業等，如生達化學、博聚科技、榮眾科技、易昇鋼鐵、全家便利商店、華光電線電纜、華興工業及碁富食品等，釋出技術員、工程師、品保檢驗人員、實驗室人員、維修人員、環安工程師、品管分析員、資訊專員、包裝員、機台操作人員、業務助理等職缺，相關徵才內容及活動資訊可上活動官網 (https://reurl.cc/5pq6Ly)查詢。

新營就業中心說，適逢畢業季，應屆畢業青年若跨區尋職，可善用跨域就業津貼補助交通費或租屋費用，只要經公立就服機構推介至離家30公里以上工作地，就可申請租屋補助金每月最高5千元、搬遷津貼最高3萬元。若通勤上班則可視距離請領交通補助金，每月補助1千至3千不等，補助期間最長12個月，洽詢電話（06）6328700。

國旅補助

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