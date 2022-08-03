大內防災防疫小種籽大冒險 寓教於樂fun暑假

台南市大內區公所今天辦理防災演練，公所防災防疫團隊設計一套結合災害、登革熱防治等實作且益智活動，透過實作學習到防災防疫知識，讓與會小朋友上了寶貴一課。

這項活動名為「防災防疫小種籽大冒險」團康活動，有「環保防疫尖兵-病媒蚊通通OUT，巡倒清刷我最行」、「防災購物達人-超前部署買買買，緊急避難包起來」兩大主題，針對預防登革熱及防災要訣，經扼要說明後，帶領小朋友實際演練，、

其中，活動中每位小隊長帶領著隊員們仔細「巡」檢周遭積水容器，將積水「倒」掉，「清」除不要容器，留下器物也要「刷」洗以去除斑蚊蟲卵，並妥善收拾或予以倒置；由小朋友依序落實「巡、倒、清、刷」四步驟，希望有效防制登革熱。

大內區公所說，市長黃偉哲特別重視攸關市民身家安全防災工作，秉持「居安思危，有備無患」原則，提醒民眾應建立防災避災觀念。

大內區長李義隆表示，防災及防疫教育需要世代傳承，從小紮根培養，透過公所團隊所設計「防災防疫小種籽大冒險」團康活動，讓學童做中學，輕鬆快樂學習防災防災知識，建立正確防災觀念。