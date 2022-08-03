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嘉義公園噴水池禁玩耍 棒球場外噴泉停1年有望重噴

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市立棒球場外的七虎耀諸羅乾式噴泉，前年因缺水停噴，近期將測試運作，研擬開放。圖／嘉義市政府提供
嘉義市立棒球場外的七虎耀諸羅乾式噴泉，前年因缺水停噴，近期將測試運作，研擬開放。圖／嘉義市政府提供

盛夏炎熱，嘉義公園改善工程將噴水池拆除外圈鐵桿，民眾能親水，卻有小孩直接爬上去玩，市府表示只可摸水，會設告示牌禁止進入；而全市能踩水消暑地方，剩文化公園的地泉正常運作，市府教育處指出，市立棒球場外七虎耀諸羅乾式噴泉，前年因缺水停噴，近期將測試運作，研擬開放。

嘉義公園一期改善工程上月中旬完工，入口噴水池以「親水」概念，移除原本圍整圈的鐵欄杆等過多設施；有網友發現，上月底某天，好幾個小孩站上去玩、手持水槍等玩具，周邊也沒立告示明確說可或不行玩。

市府建設處表示，雖水池電源線路都有防水裝置，無漏電問題，但若爬上去戲水，有滑倒危險，只開放靠近摸水，會請管理員加強勸導，並設禁止進入戲水的告示牌。

市立棒球場外的「七虎耀諸羅乾式噴泉」，剛啟用時搭配一旁大型溜滑梯，讓小孩玩瘋，市民發現許久已沒有營運；教育處指出，2020年底水情吃緊，市府配合經濟部節約用水政策，同年12月14日起暫閉噴泉，加上後續疫情，一路封閉，近期會先測試裝置有無正常，若民眾有需求，會研議開放，但遊玩仍須戴口罩。

目前唯一能踩水的文化公園地泉噴水，每天9場噴水時間、每次半小時，有民眾反映上月12日想等下午3點場次卻撲空，不滿和公告時間有出入；建設處指出，近期常短暫大雨，會配合天氣狀況調整噴水時間，也會檢修定時器、校正讓噴水時間更準確。

嘉市文化公園地泉噴水，為目前市區唯一能踩水的點。圖／民眾提供
嘉市文化公園地泉噴水，為目前市區唯一能踩水的點。圖／民眾提供
嘉義市立棒球場外的七虎耀諸羅乾式噴泉，前年因缺水停噴，近期將測試運作，研擬開放。圖／嘉義市政府提供
嘉義市立棒球場外的七虎耀諸羅乾式噴泉，前年因缺水停噴，近期將測試運作，研擬開放。圖／嘉義市政府提供
嘉義市立棒球場外的七虎耀諸羅乾式噴泉，前年因缺水停噴，近期將測試運作，研擬開放。記者林伯驊／攝影
嘉義市立棒球場外的七虎耀諸羅乾式噴泉，前年因缺水停噴，近期將測試運作，研擬開放。記者林伯驊／攝影
嘉義公園的噴水池有小孩直接爬上去玩，市府將加強管理，並立牌禁止。記者林伯驊／攝影
嘉義公園的噴水池有小孩直接爬上去玩，市府將加強管理，並立牌禁止。記者林伯驊／攝影
嘉義公園入口的噴水池，市府表示只能供摸水，不能爬上去玩，會立牌禁止。記者林伯驊／攝影
嘉義公園入口的噴水池，市府表示只能供摸水，不能爬上去玩，會立牌禁止。記者林伯驊／攝影

嘉義 疫情

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