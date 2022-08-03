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面對高雨量 台南歸仁中山路不再淹水了

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導
台南市歸仁區中山路三段以往易淹水問題，經過區公所改善昨天已見成效，不再淹水。記者黃宣翰／翻攝
台南市歸仁區中山路三段以往易淹水問題，經過區公所改善昨天已見成效，不再淹水。記者黃宣翰／翻攝

台南地區部份地區昨天出現豪大雨，累積雨量以歸仁區115毫米最多。歸仁區公所說，去年頗受注目的歸仁區中山路三段淹水問題，在公所及巿府的通力合作改善下，新增3處箱涵聯通管及14處側溝格柵蓋，加強當地排水路清淤，未見積水情形。

據了解，昨天強降的雨勢除了造成出現積水，雨勢減緩後道路出現坑洞也是常有的情形，如何即時巡檢及回補坑洞，是防汛整備的重要一環。

歸仁區長魏文貴說，在區公所的努力下，除建有防災通報專線及line群組外，也建有21里的里鄰長line通報群組，不論是道路積水、路面坑洞、巿容髒亂等等，都能在群組即時通報，公所設有專人負責接通報及處理，力求即時通報，即時處理。

魏文貴表示，感謝21里的里鄰長總是不畏風雨巡查，第一時間即時回報各里的災情及民眾的需求，各防汛單位的通力合作將災情降至最低。

台南 雨量 淹水

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