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往來南科北外環3期將通車 瓶頸路口恐塞車採分流因應
台南都會區北外環道路第3期新建工程即將開放通車，台南市交通局邀集工程單位、警察局、區公所等相關單位提前進行設施檢核，完成該路段相關交通設施體檢。
其中永安路與長和路口因通車後將會是高架路段與平面路段車流匯集的端點路口，為紓解大量機車左轉需求，交通局評估後將調整平面路段採取行向分流方式疏導，以確保該路口可於安全無虞的前提下兼顧各式車流通行需求。
交通局長王銘德指出，永安路與長和路口鄰近南部科學園區及樹谷園區，也是安南區通往永康交流道必經路口，配合北外環工程所開闢的平面道路目前規畫有兩條車道可提前分流往永康方向與安南區方向的車流。
考量現況車流量、轉向需求及待轉區可規畫的空間等條件，及目前鄰近的長和路拓寬工程尚在進行中，該路口通車前即常有回堵現象發生，故規畫將行駛平面道路的所有車輛採提前轉向分流措施，以有效提升永安路與長和路口的行車安全與順暢。
王銘德表示，市長黃偉哲重視北外環工程進度，指示交通局做好通車前相關規畫，預期通車後瓶頸路口會發生在永安路與長和路口，規畫下匝道與平面車道依不同號誌分流。
在進入路口前的平面車道採所有車輛提前轉向分流措施，且增畫機慢車停等區線及機慢車左轉專用車道，搭配平面內側車道專用號誌，進行路口轉向交通安全改善，以維持車流秩序。通車後也會持續觀察車流運作狀況，滾動調整路口交通號誌秒數設定，以滿足用路人通行需求。
交通管制科長方川和表示，為預告於永安路與長和路口行向分流措施，於長和路一段222巷100弄路口上游處，設有路名方向指示及車道預告標誌「輔1」，並輔以路面指向線，供用路人提前因應前方車道配置情形，交通局籲請用路人行經該路段時，請減速慢行，並遵照標誌標線號誌指示行車，以維護交通安全。
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