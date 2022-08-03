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歡迎裴洛西訪台 雲林小籠包攤商買一送一

中央社／ 雲林縣3日電

雲林縣林內鄉「光哥小籠包」有感美國聯邦眾議院議長裴洛西對台灣的支持，他今天上午推出小籠包買一送一，以行動表達歡迎之意，2小時送出200份，更有民眾買2份130元付150元不找錢贊助支持。

「光哥小籠包」設攤在林內鄉衛生所旁的路口轉角，今早餐車上貼著紅紙寫著「歡迎裴洛西抵台，小籠包買一送一」；業者曾仕光接受媒體聯訪時表示，裴洛西（Nancy Pelosi）不畏懼中國強烈抗議昨天深夜訪台，他以個人所及的能力，行動表達歡迎裴洛西。

小籠包早上9時開業，許多民眾得知消息，紛紛拿著現金，1份新台幣65元，以行動力挺，蘇姓女子得知小籠包老闆因裴洛西抵台歡喜辦活動，立即掏錢喊「那我買2籠，150元不用找」。

蘇女說，自己以前出國常被問來自哪個國家，聽到台灣，對方都搖搖頭說不知道、不認識，裴洛西訪台讓台灣再度躍上國際版面，受到極大關注，昨晚與丈夫盯著電視看見專機降落台灣的那一刻非常感動，所以也一起支持力挺。

「光哥小籠包」截至上午11時已送出200份小籠包，大家以行動挺台灣，更挺裴洛西的不畏懼。

裴洛西 衛生所 早餐

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