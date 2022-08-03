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改善台南中山高大灣交流道壅塞 增設右轉專用道

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市都委會審議通過中山高大灣交流改善工程，完工後可改善交通壅塞問題。圖／擷取畫面
台南市都委會審議通過中山高大灣交流改善工程，完工後可改善交通壅塞問題。圖／擷取畫面

台南市政府為改善國道一大灣交流道交通壅塞，解決晨昏尖峰時段易生回堵問題，辦理周邊道路拓寬規畫，都市計畫變更方案已經市都市計畫委員會審議通，後續就可執行用地取得及道路闢建，將增設右轉專用道。

大灣交流道每到上下班，因車流量多，就發生塞車問題，民眾反映路口轉向動線複雜，車道停等空間不足，機汽車爭道等交通問題，市府為此辦理周邊道路拓寬規畫。都發局配合工務局此規畫，提出都市計畫變更方案，並已在上月底經市都市計畫委員會審議通過。

都發局表示，此次提送市都委會審議的都市計畫變更內容，包含拓寬復興路，並增設永久性的右轉專用道；又為解決高速公路旁南下側車道的汽、機車爭道問題，由南下匝道口至復興路間側車道，將再增加車道數以規畫機車專用道。

因大灣交流道聯絡道路改善工程涉及變更都市計畫部分，經都委會審定後，市府將盡速提報內政部都委會繼續審議。後續即由工務局執行用地取得及道路闢建工程，將改善永康大灣交流道壅塞問題。

都市計畫 車道 塞車

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