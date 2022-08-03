公共場所AED久未檢修 台南今啟動巡檢計畫及雲端平台

國內自2013年起規定八大場所必須設立自動體外心臟電擊去顫器（簡稱AED），經過多年這些器材在真正要用的時候功能完全嗎？台南市政府今天啟動雲端平台及巡檢計畫，今年將針對約400台公部門設置的AED展開巡檢、確保其功能。

啟動儀式今天在市政府舉辦，市長黃偉哲及衛生局長許以霖等人都到場。

黃偉哲表示，家裡的瓦斯爐、熱水器都要定期檢查，AED是用來救命的東西，當然也要檢查，台南市目前全是有1281台，每10萬人平均有69台，高於全國平均50台，全台首創、領先各縣市，啟動巡檢計畫及雲端平台，希望每一台AED都能發揮功用。

許以霖表示，AED相關的法令只有規定定期檢視其功能，但沒有細項與罰則，衛福部目前已經在修訂法令中，台南市積極與民間合作，建立巡檢制度。

衛生局表示，目前規定必須設立AED的場所包括交通要衝、長距離交通工具、觀光旅遊地區、學校、大型集會場所或特殊機構、大型休閒場所、大型購物場所、旅宿場所及大型公眾浴場或溫泉區等。

衛生局指出，台南市1281台中，約有400台為公部門設立，其他依規定由設立單位負責管理維護，如果是2013年設立，至今已經9年，多數已經過了5到7年的保固期。

但是即使過了保固還是可以用，必須要經常維護檢修，電子儀器會有一定比例的故障、電池過期沒電、或是貼片過期等，之前多數是靠廠商定期維護，不過沒有實際使用仍然不知道是否故障。

國內廠商自行研發檢測器，只要檢測後就可以確定機器是否正常運作，台南市政府引進這套系統，並在80組AED貼上I/O T，機器可以自行將狀況上傳雲端平台，讓管理者方便判讀。