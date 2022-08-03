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影／林內寶隆公園超級變變變！ 5座地景藝術10月亮相

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林林內寶隆紙廠遺跡古色古香，不少人喜愛到此拍照。記者陳苡葳／攝影
雲林林內寶隆紙廠遺跡古色古香，不少人喜愛到此拍照。記者陳苡葳／攝影

雲林林內寶隆紙廠遺跡曾因閒置多年荒煙漫草、人煙稀少成為治安死角，縣府與鄉公所清疏環境，委外維護管理後今已變成著名旅遊景點，不過民眾反映動線及在地特色不明，縣府城鄉發展處今邀設計團隊帶領術家駐村，打造地景藝術裝置，預計9月完工，呈現全新公園。

林內寶隆紙廠遺跡有百年歷史，縣長張麗善說，這裡也曾是日治時代林內庄行政中心，但一切停止運作後，充斥著斷垣殘壁的建築，嚴重影響市容，寶隆公司2010年申辦「雲林縣林內新興自辦市地重畫」，原有紙廠核心生產區變成公園，保留風車、水塔、紙漿槽、螺旋回水道及舊有廠房鋼構架。

寶隆公園腹地達3公頃，不少當地人白天、夜晚會到此散步，假日更有大批遊客悠遊打卡，使用率高卻也浮現動線及造景不足等問題。張麗善說，考量林內有台灣獼猴、紫斑蝶、八色鳥等重要生態資源，此次推動生態地景藝術創作，朝永續經營目標發展。

城鄉發展處長林長造表示，該計畫總經費800萬元，由獲獎無數的水牛設計部落，引領張和民、任大賢、黃蘭雅、陳宣誠，及芃芓藝術蔡佳吟、黃啟軒等5組藝術家，駐村打造「舞猴」、「鹿與蝶」、「翩翩」、「森徑間」、「好多好多蟲蟲」等裝置藝術。

水牛設計部落創辦人呂耀中說，林內鄉有歷史文化資產、生態保育資源，一般人以為當地只有紫斑蝶，藉機整合生態文化地景，將生態鏈串接在公園內，希望透過藝術創作，帶來在地知識與觀光效益。

藝術家黃蘭雅說明，「翩翩」以AR擴增實境技術，在充滿綠色植物的紙漿槽上，重現紫斑蝶群翩翩飛舞意象，穿梭虛實間，遊客參觀時，用手機程式instagram、Facebook即能沈浸在充滿蝶舞的環境中。

另「舞猴」把住在山林間的猴子帶到公園裡，與紫斑蝶一起嬉戲，是藝術家張和民利用土與稻梗創作的環保作品，其中添加防水膠延長作品壽命；任大賢創作的「鹿與蝶」使用不鏽鋼材，打造一對高5公尺的白色梅花鹿，表現人與自然間的互動關係，寓教於樂。

雲林林內寶隆紙廠停運的紙漿槽昔被倒放，重整後索性「將錯就錯」，反而塑造出另一番日式風格。記者陳苡葳／攝影
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雲林林內寶隆紙廠遺跡古色古香，縣府邀藝術團隊打造5座生態地景，10月就會啟用。記者陳苡葳／攝影
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雲林林內寶隆紙廠遺跡古色古香，宛如置身在日式庭園。記者陳苡葳／攝影
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雲林林內寶隆紙廠生態地景位置圖。記者陳苡葳／攝影
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紫斑蝶 藝術家

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