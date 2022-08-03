作伙吃有厝味 嘉縣第100個老人食堂揭牌

嘉義縣第100個老人食堂「作伙吃有厝味」，今天在義竹鄉東榮社區揭牌，現場邀請百歲人瑞到場參與，為活動增添喜氣與祝福；縣長翁章梁表示，老人食堂不但每周三為社區長輩提供午餐，也鼓勵長輩走出家門、增加互動機會，獲得更好的照顧和關懷。

縣長翁章梁表示，嘉義縣老年人口比例為全國第一，18鄉鎮市已有13個鄉鎮老人人口比達20%以上，其中義竹鄉更高居全縣第3；為鼓勵老人家走出家門，增加社會互動機會，在社區理事長與幹部努力下，縣府補助廚房設備及食材，老人食堂為社區40多位長輩提供午餐。

翁章梁表示，目前嘉義縣已核定102個老人食堂，期待透過長照服務單位的豐富經驗，加上各團隊的努力，共同推動長照2.0社區整體照顧服務模式。

截至今年6月底，嘉義縣老年人口計10萬4886人，比例21.41%為全國最高，嘉縣18鄉鎮市的照顧據點（老人食堂、長青活力站、關懷據點、社照C、醫事C）涵蓋率已達到67%。