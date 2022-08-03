外籍看護搶手漫天喊價？ 台南議員爆介紹費漲到5萬2千

台南市議員林燕祝今天在議會質詢時表示，有市民陳情為阿公申請到的外籍看護，仲介業者看准看護市場急缺人，要求看護代辦費1萬7千元漲到5萬2千元，薪水1萬7千元喊到2萬5千元，業者漫天喊價太惡劣，錢到底有無交到看護？ 對雇工很不公平，勞工局長王鑫基表示坊間有聽聞將去調查了解。

林燕祝表示，台灣人口老化，看護缺口每年增加2、3萬人，因疫情造成外籍看護難進來，目前市場供需失衡，在國內可轉換的看護更搶手，民眾陳情已申請到看護，但仲介業者說若不接受加價，就要把看護轉給其他雇主，令他相當氣憤？政府到底有沒有在管理，任由業者漫天喊價嗎？

勞工局長王鑫基表示，坊間有聽聞但尚無實據，會根據議員提供的資料調查了解。

勞工局指出，外籍看護介紹費通常是一個月薪資加一年服務費2千元，若薪資1萬7千元（隨年資不同會加薪）再加2千元，但目前市場外籍看護很搶手，若前一雇主往生，其他雇主會加價搶人是可能的，但若雇工不說也很難查到；因一旦查到可開罰10至20倍，仲介業者還會被勞動部停照。

林燕祝也提醒不只看護缺口，產業也飽受缺工之苦，勞動部有「移工留才久用」政策，但依台南市警局提供失聯移工107年底至今年6月15日失聯911人，涉公共危險936人，毒品345人，竊盜223人， 未來116年移工變移民的政策 ，要有配套措施，提前因應可能衍生的社會問題。

勞工局長王鑫基表示，外籍移工變移民是中央的政策，但是有配套的，至少要待5年且具有專業技術，官田工業區已辦多梯次的教育訓練。

市議員王家貞也說，台灣雖有缺工問題，但外籍移工逃逸及造成的治安疑慮，也要提前因應。議員楊中成認為外籍移工薪資可以脫勾 ，好的人才可以用較高的薪水留下來。