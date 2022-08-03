快訊

日防衛省：陸演習5枚飛彈落入日本經濟海域 已提出強烈抗議

北市南港晚間1395戶無預警停電 台電搶修後已全數復電

U12世界盃／陳瑞鑫敲中華隊本屆首轟 4局扣倒多明尼加

聽新聞
test
0:00 / 0:00

外籍看護搶手漫天喊價？ 台南議員爆介紹費漲到5萬2千

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議員林燕祝今天在議會質詢勞工局長王鑫基，指看護缺工嚴重，有仲介業者漫天喊價要求介入了解。記者吳淑玲／攝影
台南市議員林燕祝今天在議會質詢勞工局長王鑫基，指看護缺工嚴重，有仲介業者漫天喊價要求介入了解。記者吳淑玲／攝影

台南市議員林燕祝今天在議會質詢時表示，有市民陳情為阿公申請到的外籍看護，仲介業者看准看護市場急缺人，要求看護代辦費1萬7千元漲到5萬2千元，薪水1萬7千元喊到2萬5千元，業者漫天喊價太惡劣，錢到底有無交到看護？ 對雇工很不公平，勞工局長王鑫基表示坊間有聽聞將去調查了解。

林燕祝表示，台灣人口老化，看護缺口每年增加2、3萬人，因疫情造成外籍看護難進來，目前市場供需失衡，在國內可轉換的看護更搶手，民眾陳情已申請到看護，但仲介業者說若不接受加價，就要把看護轉給其他雇主，令他相當氣憤？政府到底有沒有在管理，任由業者漫天喊價嗎？

勞工局長王鑫基表示，坊間有聽聞但尚無實據，會根據議員提供的資料調查了解。

勞工局指出，外籍看護介紹費通常是一個月薪資加一年服務費2千元，若薪資1萬7千元（隨年資不同會加薪）再加2千元，但目前市場外籍看護很搶手，若前一雇主往生，其他雇主會加價搶人是可能的，但若雇工不說也很難查到；因一旦查到可開罰10至20倍，仲介業者還會被勞動部停照。

林燕祝也提醒不只看護缺口，產業也飽受缺工之苦，勞動部有「移工留才久用」政策，但依台南市警局提供失聯移工107年底至今年6月15日失聯911人，涉公共危險936人，毒品345人，竊盜223人， 未來116年移工變移民的政策 ，要有配套措施，提前因應可能衍生的社會問題。

勞工局長王鑫基表示，外籍移工變移民是中央的政策，但是有配套的，至少要待5年且具有專業技術，官田工業區已辦多梯次的教育訓練。

市議員王家貞也說，台灣雖有缺工問題，但外籍移工逃逸及造成的治安疑慮，也要提前因應。議員楊中成認為外籍移工薪資可以脫勾 ，好的人才可以用較高的薪水留下來。

外籍看護 移工 勞工局

延伸閱讀

台南議員爆料柬埔寨詐騙被逼「抓交替」 多人待營救中

台南表揚勞工模範父親 首見市長勞工局長身批彩帶

「台南好生活．台南呷頭路」徵才 媒合率逾5成

南市集愛中秋庇護禮 揪各界愛心拚業績破千萬

相關新聞

農產品銷陸遇阻 雲縣「滿額抽現金」近期上路促銷

台灣多項農產品遭大陸禁銷，雲林縣受影響食品廠商超過60家，縣長張麗善今天表示，第一時間已設專線調查受影響情形，並指示建設...

民進黨市議員提名陷渾沌 國民黨趁勢搶大新營第三席

民進黨台南市議員第一選區提名作業渾沌，支持者關切，同選區國民黨徵召的參選人姚正玉今指出，近月拜票發現，不少鄉親對縣市合併...

大埔酷野豬、帥老鷹、花海美 暑假作業不缺題材

嘉義縣文化觀光局推薦大埔曾文水庫親子生態之旅，讓孩子認識全台最大水庫，看超酷山豬成群及老鷹瞬間捕魚的帥氣英姿，是全台最讚...

藏心巧送情人禮 志航國小溫馨七夕情

今天是七夕情人節，志航國小校長鄭宛鈺特別分送學校同仁「藏心」巧克力禮盒，將滿滿感謝的心意放入不同口味的巧克力當中，讓大家...

今下午強降雨 嘉義縣市多處傳積淹水

氣象局指出，今天下午嘉義地區午後對流雲系發展旺盛，有短延時強降雨；依據水利署訊息，嘉義縣中埔鄉、水上鄉、大林鎮、民雄鄉、...

台南蚵棚之亂說拜拜？ 環團：請勿補助發泡材質浮具

曾文溪以南海岸，每到6月養殖季結束就布滿蚵棚，影響環境與觀光，今年市府加快腳步，已清理完畢便，遊客及居民都反映景觀恢復了...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。