月回收5公噸廢陶瓷 清潔隊員巧手變身小植栽好療癒

台中市中西區清潔隊每月回收廢陶瓷磚瓦達5公噸，隊員發揮巧思，將廢陶瓷容器變成花器，種植植栽療癒身心。清潔隊也將舉辦講座授課，運用回收的廢陶瓷容器及廚餘堆肥產生的培養土，教導民眾實作，只要現場借閱10本書及攜帶3顆廢電池即可參加，共同為環保盡一分力。

中西區清潔隊表示，區隊每月回收廢陶瓷磚瓦約5公噸，回收後的陶瓷磚瓦送再利用，作為再生綠建材、基地及路堤填築材料，其中也有不少廢陶瓷容器精緻可愛，清潔隊員發揮創意，在隊部建置「再生陶花園」，將完整的廢陶瓷容器清洗、消毒、鑽孔後成為花器，以阿罩霧培養土為介質種植植栽。

從挑選廢陶瓷容器、清洗、消毒、鑽孔，都是由中西區清潔隊隊員廖寶進一手包辦。他說，為讓盆栽有較好的排水功能，發揮最大效用，因此在廢陶瓷容器鑽孔，剛開始做時常敲破廢陶瓷容器，經過不斷搜尋網路知識、專研學習，鑽孔技術大為精進，目前成功率幾乎達百分之百。

廖寶進說，看到廢棄物變身成為生活中隨處可見的驚喜，做環保還能綠美化環境，更成為區隊資源回收宣導活動熱門的兌換品，雖然辛苦，但也充滿成就感。