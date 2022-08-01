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鋪橋造路行善逾20年 他更辦暑期育樂營助弱勢學子
投入鋪橋造路行善20多年的台南新營紫山德善團執行長李紀達，10多年前結合一群熱心者協助輔導弱勢學童進修學業，迄今已有300多人受惠，難得的是，當初受惠的學子也犧牲奉獻「一棒接一棒」持續照顧學弟妹，希望讓社會善的循環不中輟。
新營紫山德善團今天起在新營三龍宮辦理暑期育樂營，安排有5天課程，今天上午由在學大哥哥、大姐姐們當小老師，帶領與會10多名國小學生學做粉圓，下午還有團康活動，未來幾天也排定暑假作業輔導，除完全免費，還供應午餐、點心，費用由李紀達運用三龍宮香油錢及籌措相關支出，讓這些弱勢孩子家庭無後顧之憂，8 月5日將邀請台南知名樂團H2前往三龍宮演出。
10多年來前後已有300多名弱勢學子受惠，迄今更已培育出43名大學、碩士生，這43人每年都會排定部分人員回三龍宮投入暑期育樂營，參與的黃鈺玲，黃鈺淳，李芳庭，檀莉芃等人說，當初受人幫助，現在能力範圍內回饋社會，照顧弱勢學子，更有成就感。
本身是成大航太碩士在漢翔公司服務多年的李紀達，妻子及3個子女都是新營紫山德善團成員，一路跟李紀達鋪橋造路，在台南市議員張世賢協助，造福更多若是鄉親。他說，主要是將有限社會資源投入公部門較少發現的偏遠區域，弱勢學子更是關懷對象，也規畫今年9月繼續推出名為夜光天使的國小學童課後照顧活動，幫助新營區弱勢學童就學，希望拋磚引玉，讓弱勢者受到關懷。
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