虎尾科大和虎尾公所簽署MOU 深化社區教育創舉

虎尾科技大學今天首度與在地的虎尾鎮公所簽署合作意向書MOU，將加強合作讓學生深入社區投入營造，讓社區年輕化，更也引入大學資源活化社區，學生也把社區當實驗場域，提早學習社區營造，兩方相得益彰，大學和公所簽約合作，是雲林縣創舉。

虎尾科大為促進教育資源雙向交流，實踐大學社會責任，今天由校長張信良和虎尾鎮長丁學忠簽署合作意向書，8位里長與社區代表出席見證，雙方就相關合作模式展開對話，為大學社區化，寫下新的里程碑，與會里長也感謝虎科大長年來對社區的付出與協助，讓各里的社造表現出色。

校長張信良指出，虎科大創新自造教育基地、圖書館、多媒體系、休閒系、生科系、資管系、農業科技系、推廣教育中心及通識中心等，一直與社區合作並將農業大學、社區營造、社區大學課程、多媒體課程導入社區APP、關懷據點青銀共伴、大學生志工服務學習、圖書館USR等課程帶到社區，更透過開辦學分班、社區大學、樂齡大學等推廣教育課程，培育在地專業人才，讓社區如虎添翼發展特色更具活力。

鎮長丁學忠也說，公所與虎尾科大合力推動社區終身教育、兒童暑期輔導班有成，期盼簽署意向書讓雙方關係更加緊密，提供社區更多教育資源，也讓學生深入實習，讓科大和地方融合發展，相得益彰。

堀頭里長李萬及安溪里長蔡朝忠等多位里長除感謝校方多年協助發展社區，也期待未來能引進更具體的教育資源，例如老人學堂等，他們說，只要學生和課程帶進社區，必可帶來更多生機。張信良也說，為強化與社區結合，校方最近已增設「永續發展社會責任處」，作為社區的對口單位。