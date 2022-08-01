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打破「交通病入膏肓」謠言讓數據說話 南警回應：防制交通事故見成效
有網友上網PO文說，交通部公布最近交通事故數據，每個月前三名幾乎都有台南市的位置，質疑說：「台南的交通是不是病入膏肓了沒救了？」；市警察局交通大隊今天回應說，交通部道安資訊網資料顯示，今年1至5月交通事故酒駕致死及致死傷人數，台南市都較去年同期分別減少45%、及21.4%，降幅於六都中都排名第一。
連日來有網友在批踢踢實業坊PO文，以「台南近市交通事故死亡數前三名」為題的討論串，批評台南市交通問題。
交通大隊說，以單一數據評論不但抹煞市政府道安團隊努力，更會誤導民眾對台南交通看法。今年1至5月交通事故30天內死亡人數，台南市132人，較去年同期減少7.7%，降幅六都排名第二。今年1至5月交通事故高齡者致死，台南市較去年同期減少23.3％，降幅於六都中排名第一。
台南市警察局長方仰寧呼籲，近年來台南市在城市發展快速、交通旅次不停增加前提下，透過「速度管理」、「酒駕防制」及「增加見警率」三箭齊發，交通事故防制已初見成效。
市長黃偉哲說，交通工作沒有最好只有更好，市府將持續結合南警及道安團隊，共同為降低本交通事故傷亡努力。期許提供本市用路人一個更安全、更順暢的用路環境。
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