單車慢旅探尋 雲嘉南濱海經典小鎮三條路線報名中

交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處舉辦「2022極點慢旅-極西點國聖港燈塔暨雲嘉南濱海經典小鎮自行車慢遊」系列活動，共嚴選3大經典慢遊路線，辦理3場活動，即日起受理報名中，預計下月陸續開跑。

雲嘉南管理處說，首場9月24日「雲林濱海必Bike小鎮尋寶趣-34K」，從口湖遊客中心出發，以「尋寶濱GO卡」集章方式騎遍雲林口湖、四湖打卡勝地；10月8日「嘉義雙教堂浪漫騎旅-42K」，以幸福氛圍完成一日雙教堂（高跟鞋教堂及水晶教堂）；10月22日「台南極西·集希國聖港燈塔騎遊-34K」活動，搭配「勇敢追夢-比基尼辣妹自行車團」輪耀集希燈塔，象徵燈塔旅遊正式啟動。

雲嘉南管理處表示，三場活動特別邀請「外景男神-廖科溢」、「啦啦隊女神-梔梔」、「單車女神-Eva」為行銷嘉賓，介紹環騎圓夢APP紀錄，多元自行車路線「夕鹽段」、「台江段」等特色路線，行銷轄內觀光圈「食、宿、遊、購、行」。

另外，本次活動預計結合30至50家在地業者共襄盛舉，除延續「鹹味浪潮」品牌，辦理國旅新浪潮特產文創市集，還有一系列報名消費券加碼贈、國家地理雜誌數位徵件、指定住宿抽美利達自行車、觀光圈體驗券、在地伴手禮等，力求以自行車活動帶動整體觀光效益。