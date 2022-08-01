快訊

王鴻薇向台大檢舉余正煌涉抄襲 校方：確認受理本案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

單車慢旅探尋 雲嘉南濱海經典小鎮三條路線報名中

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
單車慢旅探尋， 雲嘉南濱海經典小鎮三條路線受理報名。圖／雲嘉南濱海國家風景區管理處提供
單車慢旅探尋， 雲嘉南濱海經典小鎮三條路線受理報名。圖／雲嘉南濱海國家風景區管理處提供

交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處舉辦「2022極點慢旅-極西點國聖港燈塔暨雲嘉南濱海經典小鎮自行車慢遊」系列活動，共嚴選3大經典慢遊路線，辦理3場活動，即日起受理報名中，預計下月陸續開跑。

雲嘉南管理處說，首場9月24日「雲林濱海必Bike小鎮尋寶趣-34K」，從口湖遊客中心出發，以「尋寶濱GO卡」集章方式騎遍雲林口湖、四湖打卡勝地；10月8日「嘉義雙教堂浪漫騎旅-42K」，以幸福氛圍完成一日雙教堂（高跟鞋教堂及水晶教堂）；10月22日「台南極西·集希國聖港燈塔騎遊-34K」活動，搭配「勇敢追夢-比基尼辣妹自行車團」輪耀集希燈塔，象徵燈塔旅遊正式啟動。

雲嘉南管理處表示，三場活動特別邀請「外景男神-廖科溢」、「啦啦隊女神-梔梔」、「單車女神-Eva」為行銷嘉賓，介紹環騎圓夢APP紀錄，多元自行車路線「夕鹽段」、「台江段」等特色路線，行銷轄內觀光圈「食、宿、遊、購、行」。

另外，本次活動預計結合30至50家在地業者共襄盛舉，除延續「鹹味浪潮」品牌，辦理國旅新浪潮特產文創市集，還有一系列報名消費券加碼贈、國家地理雜誌數位徵件、指定住宿抽美利達自行車、觀光圈體驗券、在地伴手禮等，力求以自行車活動帶動整體觀光效益。

更多活動訊息請上「雲嘉南，好好玩!!!」臉書粉絲專頁伊貝特報名網站查詢。

單車慢旅探尋， 雲嘉南濱海經典小鎮三條路線受理報名。圖／雲嘉南濱海國家風景區管理處提供
單車慢旅探尋， 雲嘉南濱海經典小鎮三條路線受理報名。圖／雲嘉南濱海國家風景區管理處提供
單車慢旅探尋， 雲嘉南濱海經典小鎮三條路線受理報名。圖／雲嘉南濱海國家風景區管理處提供
單車慢旅探尋， 雲嘉南濱海經典小鎮三條路線受理報名。圖／雲嘉南濱海國家風景區管理處提供

高跟鞋教堂 自行車 燈塔

延伸閱讀

NBA／退休後瘋自行車運動 大嘴米勒曝體重比球員時更輕

NBA／端出3000萬歐元 詹姆斯投資德國自行車品牌

男偷小吃店平板、單車代步 警抓到人發現他是通緝犯

打造自行車友全套休憩環境 15家最佳人氣友善旅宿出爐

相關新聞

打破「交通病入膏肓」謠言讓數據說話 南警回應：防制交通事故見成效

有網友上網PO文說，交通部公布最近交通事故數據，每個月前三名幾乎都有台南市的位置，質疑說：「台南的交通是不是病入膏肓了沒...

首屆台南炸雞節落幕 兩天吸引上萬人潮朝聖

第一屆「台南炸雞節x 微醺Barty」上週六日於台南新光三新天地西門廣場舉行，為新光三越及周邊商圈帶來大量遊客，現場的攤...

單車慢旅探尋 雲嘉南濱海經典小鎮三條路線報名中

交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處舉辦「2022極點慢旅-極西點國聖港燈塔暨雲嘉南濱海經典小鎮自行車慢遊」系列活動，...

反貪污、紅包、黑箱 雲林縣府舉辦破解圖利與便民論壇

為避免公務人員將「圖利」與「便民」混淆，縣長張麗善今主持破解圖利與便民論壇，針對綠能產業發展議題，邀集廉政、檢察、建管等...

嘉義縣拚觀光 於亞洲最大遊輪上推國際觀光及國慶焰火

嘉義縣政府首度與惠康旅行社於亞洲最大的郵輪上舉辦國慶焰火推廣會，不僅於郵輪上觀光宣傳，更吸引46名越南出境旅行社業者共襄...

嘉市吸菸率略低全國 市府推戒菸諮詢可抽禮券

嘉義市吸菸率9.2%雖低於全國13.1%，持續鼓勵戒菸，市府衛生局結合藥師公會、藥劑生公會，即起至9月30日到全市42家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。