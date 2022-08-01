嘉義縣拚觀光 於亞洲最大遊輪上推國際觀光及國慶焰火

嘉義縣政府首度與惠康旅行社於亞洲最大的郵輪上舉辦國慶焰火推廣會，不僅於郵輪上觀光宣傳，更吸引46名越南出境旅行社業者共襄盛舉，嘉義縣政府表示，推動觀光不僅著重國旅，更是積極佈局國際市場能見度，盼國境開放搶先吸引國際觀光客到我「嘉」！

縣長翁章梁表示，目前國旅相當熱絡，每到週末嘉義縣遊客相當多，不光是布袋漁市的採買人潮回流，大埔曾文水庫的遊艇還需要加開班次才能應付龐大的遊客量！

隨著國外已逐步開放國際旅客，嘉縣府已著手國際宣傳，翁章梁說，這次很感謝交通部觀光局駐胡志明市辦事處周欣毅主任、惠康旅行社的大力襄助，把嘉義的好山好水及雙十國慶帶到東南亞，也很高興這次能向越南胡志明市旅遊局代表VO NGOC DIEP及當地36家出境旅行社推廣嘉義，讓越南的遊客更認識嘉義！

惠康旅行社總經理康維民表示，嘉義縣對於吸引國際觀光客是有策略、有計劃，在其他縣市尚未啟動海外宣傳時，早已在進行規劃佈局，除了宣傳觀光，更期望國慶焰火這個大議題可以創造首波的疫後海外遊客。