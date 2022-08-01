嘉市吸菸率略低全國 市府推戒菸諮詢可抽禮券

嘉義市吸菸率9.2%雖低於全國13.1%，持續鼓勵戒菸，市府衛生局結合藥師公會、藥劑生公會，即起至9月30日到全市42家戒菸諮詢藥局，完成戒菸諮詢衛教、撥打戒菸專線，有機會刮中500元禮券等獎品，衛生局表示，利用免費戒菸專線多次諮商，6個月戒菸成功率可達39.5%，盼多利用。

衛生局表示，有意戒菸者可前往此42家藥局，做完衛教、領到任務小卡後撥打戒菸專線，再將卡繳回就完成；藥局人員進一步提供用藥服務及戒菸需求說明，強化服務的可近性，甚至必要時轉介到醫療院所協助積極性戒菸。

副市長陳淑慧今呼籲，父親節將至，應「霸氣戒菸」，指出2020年國健署調查，嘉市吸菸率9.2%低於全國13.1%，今年嘉市社區戒菸諮詢藥局由34家增加至42家，還將藥局戒菸服務結合嘉市計程車客運商業同業公會，讓計程車司機路過藥局，就能使用戒菸服務，前100名的司機加碼給獎勵品。

嘉市藥師公會理事長林岫加呼籲，依國際研究，戒菸有專業協助可提高成功率2倍以上，國內推行的二代戒菸6個月戒菸成功率約27.1%，利用免費戒菸專線多次諮商的6個月戒菸成功率也可達39.5%，自5月15日起，接受戒菸輔助用藥服務，不分對象皆免收戒菸輔助用藥每周200元負擔費用。

國健署2013年統計職業駕駛吸菸率達5成以上，嘉市計程車公會理事長林銀池表示，自己成功戒菸23年，許多司機誤信吸菸可提神紓壓，加上工作時間不易配合傳統戒菸課程，衛生局今年推出加碼獎勵方案，盼鼓舞職業駕駛。