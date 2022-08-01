繳20萬換13萬月薪 台南市長參選人再出招徵求儲備區長

想要月薪13萬7757嗎？但要先繳20萬元。這不是詐騙，無黨籍台南市長參選人商毓芳，再度發揮創意，公開徵求全市37區的「儲備區長」，只要繳交20萬元，一起打選戰，選上了就能被任命為月薪13萬多的區長；至於此舉是否有「賣官」之嫌？商毓芳表示，這不是賣官而是號召人民起義，一起對抗現有制度。

台南市目前有5人表達參與年底市長選舉的意願，其中藝術策展人出身的商毓芳，在選戰過程中發揮創意，讓今年的選舉變得不一樣，繼在墓地上公布參選、在墓地裡彈月琴、拍「冥視」，今天又再出新招。

商毓芳表示，「選市長，不是選一個人，而是組一個專業治理團隊。」台南縣市合併後有諸多市政問題，特別是原台南縣邊緣化，在地問題無法得到回應，這些在縣市合併後被完全忽略的地方，在直轄市長選戰期間也沒有話語權，無法期待政黨利益優先的參選人提出有效的具體政策，選後則任意安插自己的親信毫無專業與在地情感。

她表示，「儲備區長」是「城市規劃師」概念，也是未來局處首長的在地執行者，「在地人才是在地問題的專家」，改變自己的故鄉要自己來，台南有37個區長職缺，區長月薪13萬7757元，等待大家領高薪並實現對故鄉的願景。

她表示，目前6都的行政區區長已改為官派，台中市28區區長全面官派後，市議員段緯宇建議應比照北、高兩市，區長應列席議會備詢，區公所應編列獨立預算，不應淪為市長選戰酬庸。

她並稱，有很多人說，無黨參選即便有理念和能力，但是沒有政黨和派系奧援只是「狗吠火車」，「狗吠火車」當然無效，但是若是一群狗敢衝出去，火車就會翻車。她要藉由參選市長做為平台，邀請有理想，對現實政治不滿意的人一起來改變現狀，奪回人民民主，一起前進市政府。

台南市選委會對此表示，是否涉及選舉罷免法第99條中所規範的「期約賄選」，必須要由監察小組（放入政見的部分）或是司法機關來認定，而99條規定「對於有投票權之人，行求期約或交付賄賂或其他不正利益，而約其不行使投票權或為一定之行使者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣100萬元以上1000萬元以下罰金」。