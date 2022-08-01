快訊

外媒稱波洛西「最快明晚抵台」 總統府未正面回應

幼兒BNT疫苗今通過EUA 王必勝：已請廠商安排出貨

北部再爆二BA.5社區個案 國內現第二例BA.2.75

聽新聞
test
0:00 / 0:00

繳20萬換13萬月薪 台南市長參選人再出招徵求儲備區長

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市無黨籍議員參選人商毓芳讓台南市的選戰變得有趣。圖／商毓芳提供
台南市無黨籍議員參選人商毓芳讓台南市的選戰變得有趣。圖／商毓芳提供

想要月薪13萬7757嗎？但要先繳20萬元。這不是詐騙，無黨籍台南市長參選人商毓芳，再度發揮創意，公開徵求全市37區的「儲備區長」，只要繳交20萬元，一起打選戰，選上了就能被任命為月薪13萬多的區長；至於此舉是否有「賣官」之嫌？商毓芳表示，這不是賣官而是號召人民起義，一起對抗現有制度。

台南市目前有5人表達參與年底市長選舉的意願，其中藝術策展人出身的商毓芳，在選戰過程中發揮創意，讓今年的選舉變得不一樣，繼在墓地上公布參選、在墓地裡彈月琴、拍「冥視」，今天又再出新招。

商毓芳表示，「選市長，不是選一個人，而是組一個專業治理團隊。」台南縣市合併後有諸多市政問題，特別是原台南縣邊緣化，在地問題無法得到回應，這些在縣市合併後被完全忽略的地方，在直轄市長選戰期間也沒有話語權，無法期待政黨利益優先的參選人提出有效的具體政策，選後則任意安插自己的親信毫無專業與在地情感。

她表示，「儲備區長」是「城市規劃師」概念，也是未來局處首長的在地執行者，「在地人才是在地問題的專家」，改變自己的故鄉要自己來，台南有37個區長職缺，區長月薪13萬7757元，等待大家領高薪並實現對故鄉的願景。

她表示，目前6都的行政區區長已改為官派，台中市28區區長全面官派後，市議員段緯宇建議應比照北、高兩市，區長應列席議會備詢，區公所應編列獨立預算，不應淪為市長選戰酬庸。

她並稱，有很多人說，無黨參選即便有理念和能力，但是沒有政黨和派系奧援只是「狗吠火車」，「狗吠火車」當然無效，但是若是一群狗敢衝出去，火車就會翻車。她要藉由參選市長做為平台，邀請有理想，對現實政治不滿意的人一起來改變現狀，奪回人民民主，一起前進市政府。

台南市選委會對此表示，是否涉及選舉罷免法第99條中所規範的「期約賄選」，必須要由監察小組（放入政見的部分）或是司法機關來認定，而99條規定「對於有投票權之人，行求期約或交付賄賂或其他不正利益，而約其不行使投票權或為一定之行使者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣100萬元以上1000萬元以下罰金」。

台南市無黨籍議員參選人商毓芳讓台南市的選戰變得有趣。圖／商毓芳提供
台南市無黨籍議員參選人商毓芳讓台南市的選戰變得有趣。圖／商毓芳提供
台南市無黨籍議員參選人商毓芳讓台南市的選戰變得有趣。圖／商毓芳提供
台南市無黨籍議員參選人商毓芳讓台南市的選戰變得有趣。圖／商毓芳提供
台南市無黨籍議員參選人商毓芳讓台南市的選戰變得有趣。圖／商毓芳提供
台南市無黨籍議員參選人商毓芳讓台南市的選戰變得有趣。圖／商毓芳提供
台南市無黨籍議員參選人商毓芳讓台南市的選戰變得有趣。圖／商毓芳提供
台南市無黨籍議員參選人商毓芳讓台南市的選戰變得有趣。圖／商毓芳提供

台南市長 商毓芳

延伸閱讀

競辦進駐新據點 林佳龍：要打一場非典型選戰

竹市長選戰 林耕仁：青創政見須空間資金輔導三管齊下

被老婆網上高調炫富月薪36萬 中國男子慘遭公司停職調查

交往3年沒合照、出遊！她月薪14K請男友吃飯反被嗆 網心疼：別委屈求全

相關新聞

嘉縣農民美濃瓜遭竊700顆損失慘重 警8小時內逮捕嫌犯

「我的美濃瓜被偷啦！」嘉義縣農民細心栽種於溫室內的美濃瓜遭人竊取7百多顆，以目前行情價一顆150元約損失10萬元起跳，農...

嘉義縣拚觀光 於亞洲最大遊輪上推國際觀光及國慶焰火

嘉義縣政府首度與惠康旅行社於亞洲最大的郵輪上舉辦國慶焰火推廣會，不僅於郵輪上觀光宣傳，更吸引46名越南出境旅行社業者共襄...

嘉市吸菸率略低全國 市府推戒菸諮詢可抽禮券

嘉義市吸菸率9.2%雖低於全國13.1%，持續鼓勵戒菸，市府衛生局結合藥師公會、藥劑生公會，即起至9月30日到全市42家...

嘉縣為露營聖地業者盼合法經營 文觀局將辦輔導說明會

近年來台灣風靡露營，嘉義縣優美山景讓露營愛好者趨之若鶩，縣列管的露營場有87家，有76家位於農牧用地約占本縣露營區的87...

繳20萬換13萬月薪 台南市長參選人再出招徵求儲備區長

想要月薪13萬7757嗎？但要先繳20萬元。這不是詐騙，無黨籍台南市長參選人商毓芳，再度發揮創意，公開徵求全市37區的「...

台南迺夜市送活動券 環保局再加碼500張

台南市環保局今年6至8月推出「迺夜市~免廢好YES」自備餐具享優惠活動，1500張夜市活動券，已用罄，為了不掃興，環保局...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。