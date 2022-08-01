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台南迺夜市送活動券 環保局再加碼500張

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市環保局推出「迺夜市~免廢好YES」自備餐具享優惠活動，再加碼500張。圖／南市環保局提供
台南市環保局推出「迺夜市~免廢好YES」自備餐具享優惠活動，再加碼500張。圖／南市環保局提供

台南市環保局今年6至8月推出「迺夜市~免廢好YES」自備餐具享優惠活動，1500張夜市活動券，已用罄，為了不掃興，環保局加碼500張，請民眾抓住活動尾端，自備餐具來逛夜市、吃美食享優惠，同時為環保盡分心。

環保局表示，「『迺夜市~免廢好YES』-自備餐具享優惠」，全市15 處夜市 (https://epb2.tnepb.gov. tw/recycle/)熱情參與，環保局原定發出1500張活動券，活動推出以來大受歡迎，1500張活動券在2個月內即兌領完畢。

經統計，最多人領用的夜市是每周四營業的佳里區佳里夜市，發出 257張，其次是每周、六營業的北區武聖夜市167張，第三是每周二、五營業的永康區復華夜市152張。活動自6月迄今約2個月，15處夜市，總計減少約2000個一次性餐具。

陳姓民眾表示，自備餐具是很不錯的理念，也很支持，但夜市好吃的品項多，建議設置簡易清洗設備，方便自備餐具者洗滌及重覆使用。攤商說，雖然消費者自備的餐具大小不一，盛裝餐點上會稍不順手，但大多數者攜帶的是大口徑容器，可以感受到民眾的細心。

環保局提醒，為有效落實自備及使用環保餐具，活動券所附的20元折價聯須以環保容器盛裝餐點或飲品才可折抵消費。活動券可多人合用折抵，折抵金額無上限，但須於10月31日前使用完畢。另外，也請妥善收好活動券之存根聯，環保局11月會辦理抽獎，獎項為藏金閣手作商品共計30份 (中獎只限一次)，中獎名單會公布於環保局臉書粉絲專頁。

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