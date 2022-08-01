奇美醫學中心院長邱仲慶卸任、首席副院長林宏榮接任

奇美醫療集團今天舉行「院長交接典禮」，奇美醫學中心院長邱仲慶卸任、原首席醫療副院長林宏榮接任院長。邱仲慶院長今起轉任董事會董事、經營決策委員會副主委兼總院榮譽院長。

台南市長黃偉哲與副市長戴謙、趙卿惠出席交接典禮。黃偉哲表示，身為台南市一份子，對於這些年邱仲慶院長所帶領的奇美醫院團隊，在台南、南部地區的醫療健康的卓越貢獻，給予高度肯定，也相信是所有民眾有目共睹。黃偉哲更將奇美醫院譽為高大的「護民神山」，並祝福新任院長林宏榮繼續帶領奇美優秀團隊，守護民眾的健康。

黃偉哲感謝所有台南醫護人員，在疫情期間的貢獻與努力，並讚為守護民眾健康的「護民神山」，奇美是其中最高大的神山，對於南部民眾的健康與生活，有著卓越的貢獻。

邱仲慶2007年9月任院長迄今15年，任內引進新醫療技術及儀器設備如第四代達文西手術機械手臂、微生物檢驗自動化設備、1152切低劑量高階電腦斷層等、完成活體肝臟、腎臟、眼角膜、骨髓、心臟移植、成立精準醫療中心、發展人工智慧醫療科技等多項措施，獲獎無數備受推崇；2020年新冠肺炎肆虐全球，因防疫成效卓著總統蔡英文頒發防疫特殊貢獻獎。

奇美表示，邱仲慶沿襲奇美集團「幸福企業」文化，依循創辦人許文龍及董事長廖錦祥經營理念，秉持「關懷、專業、效率」醫院核心價值，改善看病感受為出發點，將良善醫療發揚光大，願景領導奇美同仁打造出雲嘉南地區最大的醫療體系。

新任院長林宏榮為台北醫學大學醫學士、成大高階管理研究所碩士，民國84年進入奇美醫學中心，在院27年，歷任急診醫學部主任、醫務秘書、醫療副院長及首席醫療副院長等職務；也曾擔任財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會執行長、台灣急診醫學會理事長；本身為神經外科及急診專科醫師，也是病人安全及醫療品質的專家，更通過教育部部定教授資格審定。

院方表示，新冠疫情期間，林宏榮任「醫院疫情指揮中心執行指揮官」，配合中央疫情指揮中心超前部署及巿府政策進行企業大量快速採檢及疫苗接種，並於奇美醫學中心建置防疫檢測一條通、防疫站2.0及提供防疫經驗分享友邦，推動簡化、優化、日常化的防疫措施，成效屢獲肯定。

奇美醫療體系病床數從前身「逢甲醫院」1968年時66床發展到2497床、正職員工數6360名規模。