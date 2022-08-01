機車停車場終結歷史巷弄亂象 台南再加碼充電服務

台南市中西區古蹟林立，歷史巷道過去常塞滿觀光客機車，影響居民出入，市府在友愛街規畫立體機車停車場已啟用，開山里長周博源表示，啟用後附近機車停車問題明顯改善，當地居民假日不再為交通打。交通局表示，未來將導入電池交換站，提供更好服務。

開山里長周博源表示，過去還沒有立體機車停車場時，觀光客的機車無處可停，為求方便就臨時停放在當地巷道中，開山路29巷、3巷附近因為有「貓咪高地」、「祿記包子」、「萬川號餅舖」等知名打卡景點，經常交通打結；雖然巷道上有畫禁停紅線，警方也常拖吊違規車輛，但仍無法嚇阻外地民眾亂停機車，自設置立體機車停車場後，運作3個多月來明顯改善交通問題，當地居民假日不再為交通打結所苦。

交通局長王銘德指出，友愛立體機車停車場在台南市美術館1館的對面，鄰近孔廟、府中街商圈，觀光人潮眾多，民眾及多數遊客普遍以機車作為遊覽該區的主要交通工具，平面機車停車格一位難求，所以特別在當地規畫機車立體停車場，並委外由廠商經營，收費標準為每日每次20元，且為照顧周邊鄰里停車需求，將提供附近里民月繳優惠每月400元。

為推廣共享運具及綠能環保車輛，友愛立體機車停車場與iRent合作，場內提供約30輛共享電動機車，提供民眾一個觀光的交通工具新選擇。此外，還將提供電動機車充電服務，未來將導入Gogoro電池交換站，達到「文化古都」、「低碳城市」、「觀光樂園」的城市願景。