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嘉縣朴子老人教育大學開學了 市長說「活到老學到老」

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義縣朴子市公所與嘉義老人教育大學舉行朴子班今天開學典禮，阿公阿嬤們歡喜來上學。圖／朴子市公所提供
嘉義縣朴子市公所與嘉義老人教育大學舉行朴子班今天開學典禮，阿公阿嬤們歡喜來上學。圖／朴子市公所提供

老人教育大學開學啦！今天嘉義朴子市公所與嘉義老人教育大學舉行朴子班開學典禮，長者歡喜上學，市長吳品叡表示，這是公私合作共同推動高齡學習的新里程，大家作伙活到老、學到老。

嘉義縣老人教育協會所設立的老人教育大學，是在1999年響應國立中正大學創校校長林清江博士所倡導的終身學習理念，協會里事長何添富表示，由一群學員倡議成立至今已有23年歷史，歷任校長均邀請中正大學教授擔任。

校長吳明儒表示，不同於社區照顧關懷據點、樂齡學習中心及社區大學的課程，嘉義老人教育大學秉持自主學習的精神，且學員不乏國小校長、主任、鄉長、公務人員、工程師退休者，因此課程都是由校長、教務長及各班長幹部共同討論規畫。

為迎接超高齡社會的來臨及高齡者期待優質老化的需求，教務長劉莉亞表示，老人教育大學內容以銀髮養生的課程為主，講師包括各大醫院的專科醫師、大學教授、研究學者、生活達人及心靈導師等精彩多元的課程，目的在促進學員健康、快樂及發揮服務的精神，提升高齡者的生活品質。

市長吳品叡表示，嘉義老人教育大學朴子班，本著活到老學到老的終身學習精神，特聘各行各業的專業講師與教授授課，希望未來藉由市公所的場地能讓更多的長輩們有個更舒適的場地環境來學習。

老人教育大學在朴子市公所支持下，運用公所圖書館空間辦理，未來將可提供更多民眾參加的機會，除了每週一次的課程之外，更有社團活動、旅遊參觀及聚餐，參加資格只要年滿55歲且樂於學習，皆可報名參加。

朴子市長吳品叡今天主持市公所與嘉義老人教育大學的朴子班開學典禮，阿公阿嬤們歡喜來上學。圖／朴子市公所提供
朴子市長吳品叡今天主持市公所與嘉義老人教育大學的朴子班開學典禮，阿公阿嬤們歡喜來上學。圖／朴子市公所提供
嘉義縣朴子市公所與嘉義老人教育大學舉行朴子班今天開學典禮，阿公阿嬤們歡喜來上學。圖／朴子市公所提供
嘉義縣朴子市公所與嘉義老人教育大學舉行朴子班今天開學典禮，阿公阿嬤們歡喜來上學。圖／朴子市公所提供

嘉義 朴子 中正大學

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