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南市柳營外環道東西向聯絡道拓寬 內政部審議通過

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
南市柳營外環道東西向聯絡道拓寬，已經內政部審議通過。圖 ／台南市政府都發局提供
南市柳營外環道東西向聯絡道拓寬，已經內政部審議通過。圖 ／台南市政府都發局提供

台南市柳營區仁愛路通往南外環道，因部分農路狹窄，車輛往來險象環生，經台南市政府向中央爭取，近日已獲內政部都市計畫委員會審議通過，將由目前不到4公尺寬，拓寬為15公尺。

台南市政府都發局說，往來台南新營交流道與台1省道間的柳營區南外環道，開闢完成迄今近10年，是地方重要交通動線，常有用路人為節省時間利用現有柳營區仁愛路西北側農路通行至柳營外環道，因路寬不到4米，常造成會車時險象環生。

經向中央提出 「擴大及變更高速公路新營交流道附近特定區計畫(第四次通盤檢討)案」規畫拓寬仁愛路西北側農路，已獲內政部都市計畫委員會審議通過。

市府都發局說，該都市計畫預計2023年底發布實施，總經費約4146萬元，起點為柳營市區仁愛路(與雙和路交叉口)，終點為柳營外環道，長度880公尺、寬度15公尺，工期預計3年。

都發局長莊德樑指出，未來新增這條東西向15公尺寬計畫道路，除建構區域完整聯絡路網外，滿足柳營地區快速連通高速公路及新營工業區需求。

都發局說，考量本次審議通過案件部分與公開展覽內容不同，為維民眾權益，後續將辦理計畫書圖再公展作業，相關書圖可至都發局或新營區公所閱覽，或至都市發展局網站查詢。

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