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世界街舞大賽在嘉義市 羅國銓舞力全開冠軍留台灣

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
代表嘉義征戰選手羅國銓。圖／嘉義市政府提供
代表嘉義征戰選手羅國銓。圖／嘉義市政府提供

在後疫情時期，嘉義市政府再次擴大舉辦「2022世界街舞大賽」，今晚街舞爭霸賽，由嘉義國手羅國銓對上菲律賓的Dudut，雙方選手配合動感音樂，各出奇招，令人目不暇及、觀眾看得熱血沸騰。最後羅國銓打敗菲律賓選手Dudut把冠軍留在台灣。

今晚登場的「街舞爭霸」採事先網路登記進場，無法入場的只能看線上直播，傍晩民眾依順排隊進入會場，座無虛席。

「街舞爭霸」評審依表演感（台風、氣勢、表演方式及節拍）、原創、完整性、難度、回應等5大評分標準；嘉義國手羅國銓對上菲律賓的Dudut的街舞好手，高手過招，令人目不暇及，招式變化各出奇招，音樂、動作、美感、技巧等融合令人嘆為觀止。羅國銓與Dudut開賽時比分一度陷入膠著，羅國銓靠著穩定的發揮逐漸拉開回合比分，最終拿下5回合勝場成功把獎項留在嘉義市。

市府表示，2024巴黎奧運賽事項目中，正式將街舞中的霹靂舞（Breaking）列入比賽項目，「街舞首都─2022世界街舞大賽」於7月30、31日連2天舉辦，透過「全國排舞大賽」、「街舞大賽」、「街舞爭霸」3場比賽，邀請全台灣街舞好手及國際頂級團隊來到嘉義，以舞會友。

昨天登場的全國校園排舞大賽，來自北中南共17校參與，由台中美國學校、竹北國小以及龍華國中獲前3名。

今天下午「街舞大賽」舉辦各項舞風之個人對抗比賽；經過現場海選及決賽，MV冠軍為陳姵妤、FreeStyle冠軍為徐百川、Breaking冠軍為詹豐華，分別獲得獎金2萬元。

今年文化局首創將音樂廳打造成街舞擂台，街舞大賽吸引上百位選手來同場較勁，今年特別增設台北區與高雄區預賽，以奧運的霹靂舞（Breaking）為比賽舞種，在街舞首都—嘉義市進行總決賽。街舞爭霸由嬉哈爺奶、Masker英雄街舞秀揭開序幕，節目最高潮由來自嘉義市築夢者舞團創意擔當羅國銓打敗菲律賓Dudut選手，讓全場觀眾尖叫聲不斷。

羅國銓選手比賽畫面。圖／嘉義市政府提供
羅國銓選手比賽畫面。圖／嘉義市政府提供
羅國銓（左）高舉菲律賓選手一同接受歡呼。圖／嘉義市政府提供
羅國銓（左）高舉菲律賓選手一同接受歡呼。圖／嘉義市政府提供
現場座無虛席。圖／嘉義市政府提供
現場座無虛席。圖／嘉義市政府提供
舞台舞力四射。圖／嘉義市政府提供
舞台舞力四射。圖／嘉義市政府提供

街舞 巴黎奧運

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