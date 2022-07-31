逐鹿部落歡慶「原住民族日」全台族人穿族享2項體驗

明天8月1日原住民族日是全國原住民族的重要日子，阿里山逐鹿部落veoveoana粉專剛剛推出全台族人看過來，著自己族服到逐鹿部落，就可免費餵食梅花鹿和射箭體驗，粉專小編還俏皮地說，「不要再說我沒有約你了啦！」

鄒族逐鹿部落園區表示，8月1日原住民族日，敬各族原民在追求原權的路上，一起努力，於原住民族日穿著傳統族服到逐鹿部落，免費體驗「梅花鹿餵食」及「原住民傳統弓射箭。」

原住民族是居住在臺灣原來的主人，400多年前受外來政權輪番統治，被賦予不同的名稱，但這些名詞帶有濃厚的歧視與被汙名化的，稱呼都是統治者自行決定的，原住民族沒有決定自我名稱的權利。

原住民族日的由來是行政院於94年6月15日召開第2944次院會時，通過「紀念日及節日實施條例」草案，明定每年8月1日為「原住民族日」，以紀念83年8月1日憲法增修條文將「山胞」正名成為「原住民」。