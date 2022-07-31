快訊

被女店員控有肢體接觸想侵犯 麻吉弟弟道歉了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

逐鹿部落歡慶「原住民族日」全台族人穿族享2項體驗

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
圖／阿里山逐鹿部落提供
圖／阿里山逐鹿部落提供

明天8月1日原住民族日是全國原住民族的重要日子，阿里山逐鹿部落veoveoana粉專剛剛推出全台族人看過來，著自己族服到逐鹿部落，就可免費餵食梅花鹿和射箭體驗，粉專小編還俏皮地說，「不要再說我沒有約你了啦！」

鄒族逐鹿部落園區表示，8月1日原住民族日，敬各族原民在追求原權的路上，一起努力，於原住民族日穿著傳統族服到逐鹿部落，免費體驗「梅花鹿餵食」及「原住民傳統弓射箭。」

原住民族是居住在臺灣原來的主人，400多年前受外來政權輪番統治，被賦予不同的名稱，但這些名詞帶有濃厚的歧視與被汙名化的，稱呼都是統治者自行決定的，原住民族沒有決定自我名稱的權利。

原住民族日的由來是行政院於94年6月15日召開第2944次院會時，通過「紀念日及節日實施條例」草案，明定每年8月1日為「原住民族日」，以紀念83年8月1日憲法增修條文將「山胞」正名成為「原住民」。

同年7月31日，首度在新莊體育場舉辦原住民族日活動，前總統陳水扁致詞時，正式宣布8月1日為原住民族日；「原住民族日」的意義是紀念原住民族藉由正名運動，回復原住民在臺灣的地位，並喚醒國人對原住民族正確認知。

遊客於阿里山逐鹿部落體驗餵食梅花鹿。記者呂慧瑜／攝影
遊客於阿里山逐鹿部落體驗餵食梅花鹿。記者呂慧瑜／攝影

原住民 梅花鹿 阿里山

延伸閱讀

中市原住民族紀念日音樂會 百人唱「我們都是一家人」

陳建仁、陳時中聚會 教會牧師獻祝禱

影／豐年祭活動牽手張善政 賴香伶：林智堅來 我也牽

「請用我的族名呼喚我」 台南原住民日尊重多元文化

相關新聞

逐鹿部落歡慶「原住民族日」全台族人穿族享2項體驗

明天8月1日原住民族日是全國原住民族的重要日子，阿里山逐鹿部落veoveoana粉專剛剛推出全台族人看過來，著自己族服到...

銅板快閃黃偉哲連趕3場 水仙宮市場最大獎電動機車

台南市政府舉辦的「市場夜市銅板快閃夠購go」系列活動進入第8周，市長黃偉哲今連趕南區利南黃昏市場、新市夜市及樺谷夜市發送...

拒當躺平族！ 林于婷漂泊572公里踏上奇幻釀酒旅程

25歲雲林青年林于婷畢業於高雄文藻應用華語文系，因嚮往家鄉外的繽紛世界，在迷茫與懵懂中嘗試過許多工作，一路漂泊572公里...

異鄉青年分享創業甘苦談 縣長化身Rocker炒熱氣氛

「嘉我好漾」青年小聚活動今天在嘉義縣蒜頭糖廠舉辦，各地深耕的青年團隊及青創公司分享創業甘苦談，縣長翁章梁更化身Rocke...

台南蕭壠文化園區兒童遊戲室開放16年設備升級 場次加碼

台南市蕭壠文化園區兒童遊戲室95年開放至今廣受親子客群歡迎，是園區詢問度最高館舍。市府今天宣布，為提供兒童更多樣遊具選擇...

「東石之美」臉書社長獲好人好事 盼獎能破例三份頒發

嘉義縣海線規模最大的網路社團「東石之美」社員有5.6萬人，今年社團社長余仁傑獲東石鄉長林佳瑩推薦，獲選今年東石鄉好人好事...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。