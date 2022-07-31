銅板快閃黃偉哲連趕3場 水仙宮市場最大獎電動機車

台南市政府舉辦的「市場夜市銅板快閃夠購go」系列活動進入第8周，市長黃偉哲今連趕南區利南黃昏市場、新市夜市及樺谷夜市發送價值50元的市場、夜市抵用券，8月1日起在水仙宮市場推出抽獎活動，最大獎有光陽電動車，好機會要把握。

黃偉哲表示，「市場夜市銅板快閃夠購go」系列活動將發放約2萬張場夜市券，希望在疫情期間透過發放抵用券帶動消費，增加民眾逛傳統市場及夜市的誘因。

黃偉哲今天下午先到台南市第一個成立的黃昏市場南區利南黃昏市場發送抵用券，受到民眾及攤商歡迎。此市場已有30年歷史，兼具傳統與創新特色，提供價格便宜新鮮的食材，各項生鮮蔬果與熟食商品應有盡有，還有顧客專用停車場及乾淨的廁所。

傍晚黃偉哲則到安南區樺谷夜市、新市區新市傳統夜市發送銅板快閃抵用券，他說，台南夜市文化獨樹一幟，吸引無數觀光客慕名前來，更是在地鄉親的夜晚覓食遊玩的好去處，受疫情影響，攤商生意都有消減，希望透過活動，讓人潮回流，生意恢復正常。

「市場夜市銅板快閃夠購go」活動推出以來受到民眾熱情回響，南市府同步更推出「台南菜市好禮抽獎三重奏」活動，接下來8月1日至8月7日在水仙宮公有零售市場推出好康戳戳樂抽獎活動，最大獎有光陽電動車，歡迎大家踴躍採買把好禮帶回家。