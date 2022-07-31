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拒當躺平族！ 林于婷漂泊572公里踏上奇幻釀酒旅程
25歲雲林青年林于婷畢業於高雄文藻應用華語文系，因嚮往家鄉外的繽紛世界，在迷茫與懵懂中嘗試過許多工作，一路漂泊572公里才選擇回到家鄉，2年前一腳踏入釀酒這條路，在40度的微醺酒氣中，讓從不碰酒、也不懂酒的林于婷，醞釀許多靈感與勇氣，舉手投足都散發著對工作的堅持與自信。
3年前林于婷剛畢業時，懵懂中用了1年時間探索外面的繽紛世界，從高雄北漂到台中、再到台北，但北部快速的生活步調，雖然充實，卻未帶給她安定的感覺，一路漂泊了572公里，還是選擇回到最初的起點——雲林，在虎尾就業中心協助下找到人生目標，擔任虎尾釀酒廠行銷企畫專員。
現在的林于婷，舉手投足間都散發著對工作的堅持與自信，雖然林于婷不是行銷科班出身，但她勇於面對各種業務，也在充滿新奇與挑戰的工作環境中，逐漸變得游刃有餘；林于婷笑說，以前的自己對未來很迷惘，從不碰酒、也不懂酒，沒想到可以在酒廠中，隨著40度的酒氣發酵出愈來愈多的靈感與勇氣。
「我是幸運的人！」林于婷用幸運為自己的人生下評語，篤定的眼神中訴說著對現狀的感念，她說，雖然兜了一大圈才找到自我，但她覺得所有冒險、歷練都將成為人生中的重要肥料，所以她也勉勵所有年輕人「別怕失敗、勇敢嘗試！」一定能找到一條屬於自己的路。
勞動部勞動力發展署雲嘉南分署虎尾就業中心主任張春美表示，勞動部推出青年職得好評計畫、青年就業旗艦計畫，提供深度職涯諮詢及3萬元就業獎勵金，另也鼓勵18至29歲青年運用Youth職涯平台 https://reurl.cc/O07D57 ，在台灣就業通平台預約，可免費享有職涯顧問一對一諮詢服務。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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