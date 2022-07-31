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異鄉青年分享創業甘苦談 縣長化身Rocker炒熱氣氛
「嘉我好漾」青年小聚活動今天在嘉義縣蒜頭糖廠舉辦，各地深耕的青年團隊及青創公司分享創業甘苦談，縣長翁章梁更化身Rocker酷炫造型，為8月13至14日將於民雄日式招待所登場的「諸羅祭」代言，氣氛瞬間炒熱到最高點！
在場青年提出對於嘉義縣未來的期待與想法，聆聽青年團隊願景的後，縣長也指示勞青處多加輔導協助青年創業，協助媒合合適的創業基地，作為青年能定期聚會處。
翁章梁說，青年小聚中最可貴的是諸多青年都不是嘉義人，因為在這邊求學、與嘉義縣產生連結，後來選擇在嘉義縣定居，並試圖從嘉義的元素中找到創業的基礎！
「萬事起頭難！」翁章梁說，縣府會盡力協助勉勵青年在創業初期發展的過程，只要累積的能量夠了，被外界看見的機會就會提高，盼青年們能以嘉義當作基地。
勞工暨青年發展處長陳奕翰表示，勞青處自成立以來，積極的透過職能課程、專題小聚、焦點工作坊以及產業發展論壇等不同的活動設計，提供給各種不同領域的青年學子，增加青年們跨族群跨地區的交流機會。
勞工暨青年發展處指出，接下來「嘉我好漾」Action Plan，將繼續推動青年課程、青年小聚、青年參訪、青年論壇及成果展等活動，課程方面如視覺溝通美學力、產品開發企劃系統思考模式等內容，青年小聚也持續在嘉義縣各鄉鎮透過不同議題，讓青年彼此互相交流與互動，詳情見「嘉我好漾」的活動訊息。
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