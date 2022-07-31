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「東石之美」臉書社長獲好人好事 盼獎能破例三份頒發

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
「東石之美」臉書社團社長余仁傑（左起）、副社長黃碧貞（中）及成峻，三人為東石之美鐵三角分享東石鄉在地人事物及做公益。圖／余仁傑提供
「東石之美」臉書社團社長余仁傑（左起）、副社長黃碧貞（中）及成峻，三人為東石之美鐵三角分享東石鄉在地人事物及做公益。圖／余仁傑提供

嘉義縣海線規模最大的網路社團「東石之美」社員有5.6萬人，今年社團社長余仁傑獲東石鄉長林佳瑩推薦，獲選今年東石鄉好人好事代表，將至縣府表揚，余仁傑說，盼將此獎分成三份，得獎項的不只他一人，是所有參與的社友與鄉親。

6年前余仁傑與被他硬拉下水的好友副社長黃碧貞一起創立臉書社團「東石之美」，ㄧ起分享東石各角落的美，後來社友「成峻」加入，為社團拼戰的衝勁和熱誠，偃然就是地方的媒體傳播者，不斷的分享東石的真善美和人事物，於是東石之美鐵三角就成軍。

余仁傑平常開車在東石鄉各地賣三絲捲，藉著做生意之便在東石到處拍照，只要是東石有關的人事物，幾乎無所不拍，無所不發文分享；而他們三人平時看到有趣的人事物就拍照分享，也透過臉書直播與在地、旅外鄉親分享家鄉廟會活動。

漸漸獲得社友和東石鄉親的認同與支持，鄉親常說，「要知道東石發生什麼事，看東石之美就知道啦！」而社團從事公益事務也是無心插柳，獲得善心人士捐助，讓社團集資善款代轉各界善心，他們仨機動性高，對許多地方弱勢有如及時雨。

余仁傑也坦言，若只有我一人獲頒此獎，其實心中是很過意不去的，盼可以的話將此獎分成三份才是，他說，論付出之精神與體力，黃碧貞和成峻都不比我少且一事之功成是集眾人之努力，而非一人的成就。

「東石之美」臉書社團社長余仁傑（右起）、副社長黃碧貞（中）及成峻，三人為東石之美鐵三角分享東石鄉在地人事物及做公益。圖／余仁傑提供
「東石之美」臉書社團社長余仁傑（右起）、副社長黃碧貞（中）及成峻，三人為東石之美鐵三角分享東石鄉在地人事物及做公益。圖／余仁傑提供

東石 嘉義

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