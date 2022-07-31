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台南蕭壠文化園區兒童遊戲室開放16年設備升級 場次加碼

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
蕭壠文化園區兒童遊戲室設備升級、場次加碼。圖／文化局提供
蕭壠文化園區兒童遊戲室設備升級、場次加碼。圖／文化局提供

台南市蕭壠文化園區兒童遊戲室95年開放至今廣受親子客群歡迎，是園區詢問度最高館舍。市府今天宣布，為提供兒童更多樣遊具選擇，蕭壠文化園區暑期間規畫升級遊戲室設備，即日起增設面積15平方公尺以柔和色調配色的球池，場次由現行每日2場次增為4場次，希望疫情趨緩為家長與孩童夏日提供休閒好去處。

文化局表示，園區兒童遊戲室依孩童年齡區分為多個遊具區，包含積木區、益智區、角色扮演區、沙坑區、小綠人攀爬架及滑梯區；為親子提供兼具互動性與教育性並重的休憩場所，透過各式形狀、造形及繽紛色彩的遊具，形塑孩子對美學的初步認知。

例如積木區專為0到3歲幼童設計，透過遊戲互動，強化孩童思維建構能力及想像力，鍛練幼童手部肌肉的功能；益智區及小綠人攀爬架，能刺激孩子腦部對動作的掌控，熟悉抓、握的手部運動；沙坑區最受孩童喜愛，透過對沙粒的觸碰，能刺激四肢的觸覺發展，並學習訓練腳掌的抓地能力。

今年暑期兒童遊戲室增設大面積球池，大量堆疊、搭配粉藍、粉灰與透明色的柔和色調遊具球，讓孩童在球池內玩耍時能進行全身運動，更能同時訓練對色彩辨識能力。即日起開放場次調整為每日4次，上午9點到10點半及11點到12點半，下午1點半到3點、3點半到4點半。須事先在蕭壠官網預約報名。

蕭壠文化園區兒童遊戲室設備升級、場次加碼。圖／文化局提供
蕭壠文化園區兒童遊戲室設備升級、場次加碼。圖／文化局提供
蕭壠文化園區兒童遊戲室設備升級、場次加碼。圖／文化局提供
蕭壠文化園區兒童遊戲室設備升級、場次加碼。圖／文化局提供

親子 疫情 文化局 台南

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