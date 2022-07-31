台南蕭壠文化園區兒童遊戲室開放16年設備升級 場次加碼

台南市蕭壠文化園區兒童遊戲室95年開放至今廣受親子客群歡迎，是園區詢問度最高館舍。市府今天宣布，為提供兒童更多樣遊具選擇，蕭壠文化園區暑期間規畫升級遊戲室設備，即日起增設面積15平方公尺以柔和色調配色的球池，場次由現行每日2場次增為4場次，希望疫情趨緩為家長與孩童夏日提供休閒好去處。

文化局表示，園區兒童遊戲室依孩童年齡區分為多個遊具區，包含積木區、益智區、角色扮演區、沙坑區、小綠人攀爬架及滑梯區；為親子提供兼具互動性與教育性並重的休憩場所，透過各式形狀、造形及繽紛色彩的遊具，形塑孩子對美學的初步認知。

例如積木區專為0到3歲幼童設計，透過遊戲互動，強化孩童思維建構能力及想像力，鍛練幼童手部肌肉的功能；益智區及小綠人攀爬架，能刺激孩子腦部對動作的掌控，熟悉抓、握的手部運動；沙坑區最受孩童喜愛，透過對沙粒的觸碰，能刺激四肢的觸覺發展，並學習訓練腳掌的抓地能力。