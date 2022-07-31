元宇宙虛擬世界闖關學英語 台南招募雙語大使

台南市教育局辦理「元宇宙雙語大使」師資和線上英語學習營隊，讓師生在虛擬世界用英語做在地文化交流，增添學習趣味。教育局長鄭新輝說，此活動結合真實生活情境學習英語，能有效提升學習動機與使用頻率，活動免費，歡迎學生踴躍報名參加。

鄭新輝說，去年起教育局與希伯崙公司、成就數位公司攜手申請「經濟部工業局智慧城鄉生活應用補助計畫」，合作推動「英語智慧城市共創平台」，透過2D元宇宙遊戲闖關方式結合英語學習，以台南家鄉特色背景做英語創作，讓學生更深入了解地方文化，促進對台南的認同感。

此次營隊活動由LIVE ABC提供學習資源，招募南市英語程度具備CEFR檢定B2級或相當語言程度以上的國高中及大專學生、教師擔任雙語大使，引導學員使用英語「圖解場域」、「旁白配音」及「趣味闖關」等不同類型的英語任務。招收的營隊學員以國中小學生為主，透過分組方式線上遊戲闖關，以Gathertown 2D元宇宙進行線上作品創作，參與過程中至少習得200個生活相關英語單字，增進學童英語聽說讀寫的能力。

這次線上英語學習營隊活動結合最夯的元宇宙虛擬世界概念，每個學員擁有一個在虛擬世界的角色，甚至能組團一起完成闖關，在遊戲式、沈浸式、合作學習的情境中增進英語單字、口說配音等數位應用能力。