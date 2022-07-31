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台南永康開天聖明宮辦中元普度法會 供品祭拜後送弱勢
台南市永康區成功里開天聖明宮今天舉辦中元普度法會，開天聖明宮則準備132份供品，場面壯觀。執事人員陳俊銘表示，將傳揚神農大帝的慈悲濟世精神，法會圓滿後將供品贈予弱勢家庭。
市長黃偉哲妻子劉育菁、民政局長姜淋煌及多名議員、東區區長顏能通等地方人士與大批信眾到場參與。
今年法會特別募集132份供品，每份有近20項生活所需品計1200元，全數在法會後，由成功里長曾文俊帶領近40位志工分送給弱勢家庭，「期待給他們社會溫暖，也傳揚神農大帝慈悲濟世精神」。
陳俊銘表示，原本他與多名同學輪流供奉神農大帝的金身，30年後不捨神農大帝不時遷地移駕，大家發願建廟，並擲筊選定永康區成功里，也於民國106年開始建廟，在眾人支持下於前年完工。
他說，從當年建廟至今，每年都有信眾子女考上醫科，一傳十、十傳百，考生想要考醫科都會拿准考證來向神農大帝祈求，因為孕育十多名現代醫學院醫科學生，傳為美談。今年更是戰績輝煌，從奧林匹亞科學競賽世界金牌蔡依珊到台南一中科學班榜首呂家偉、從台大醫學系鄭喬聿到成大牙科萬庭禎等捷報連連。
陳俊銘說，開天聖明宮蒙人間國寶粧佛大師施至輝於封刀後應允雕塑鎮殿神農大帝等神尊法像，另人間國寶錫雕大師陳萬能製作錫燈3對，70高齡的府城彩繪名師蘇天福擬稿繪作，教忠教孝以示後學。另國家重要民族藝師交趾陶大師林再興傳人林金倉造塑宮殿交趾彩飾，更敦請鹿港詩書耆老92歲書法大家吳東源，撰作對聯及揮毫，鏤刻於宮殿大門、梁柱留下墨寶，值得大家走訪
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