台南永康開天聖明宮辦中元普度法會 供品祭拜後送弱勢

台南市永康區成功里開天聖明宮今天舉辦中元普度法會，開天聖明宮則準備132份供品，場面壯觀。執事人員陳俊銘表示，將傳揚神農大帝的慈悲濟世精神，法會圓滿後將供品贈予弱勢家庭。

市長黃偉哲妻子劉育菁、民政局長姜淋煌及多名議員、東區區長顏能通等地方人士與大批信眾到場參與。

今年法會特別募集132份供品，每份有近20項生活所需品計1200元，全數在法會後，由成功里長曾文俊帶領近40位志工分送給弱勢家庭，「期待給他們社會溫暖，也傳揚神農大帝慈悲濟世精神」。

陳俊銘表示，原本他與多名同學輪流供奉神農大帝的金身，30年後不捨神農大帝不時遷地移駕，大家發願建廟，並擲筊選定永康區成功里，也於民國106年開始建廟，在眾人支持下於前年完工。

他說，從當年建廟至今，每年都有信眾子女考上醫科，一傳十、十傳百，考生想要考醫科都會拿准考證來向神農大帝祈求，因為孕育十多名現代醫學院醫科學生，傳為美談。今年更是戰績輝煌，從奧林匹亞科學競賽世界金牌蔡依珊到台南一中科學班榜首呂家偉、從台大醫學系鄭喬聿到成大牙科萬庭禎等捷報連連。