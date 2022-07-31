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出來打球！雲林縣救國團3對3鬥牛 千人參賽創歷史新高

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
雲林縣救國團、縣警局合作舉辦青春三對三鬥陣尬籃球，千人踴躍參賽創歷史新紀錄。記者黃于凡／翻攝
雲林縣救國團、縣警局合作舉辦青春三對三鬥陣尬籃球，千人踴躍參賽創歷史新紀錄。記者黃于凡／翻攝

救國團雲林縣團委會與雲林縣警察局今合作舉辦「青春三對三 鬥陣尬籃球」青少年預防犯罪鬥牛爭霸賽，今年因疫情趨緩，吸引225隊報名，共有近千人參與，創下有史以來報名最踴躍的紀錄，在副縣長謝淑亞、局長李謀旺、團委會主委李銘洲等人開球下，正式拉開比賽序幕，為炎炎夏日更增添了青春熱血活力。

李銘洲說，去年因疫情停辦，今年復辦感謝各隊伍熱情參與，也感謝許多贊助單位讓救國團辦理活動，雖捐款金額較往年減少許多，但為了延續這場有意義的活動，仍堅持利用有限資源復辦活動，賽事共分6組，每組第一名均有5000元獎金，期許青年朋友球技年年進步，在球場盡情揮灑青春。

球場周圍設立許多攤位，包括雲林縣警察局、雲林地檢署、雲林縣榮譽觀護人協進會、雲林縣志願服務推廣中心等，都在場邊宣導「珍惜生命、遠離七害」觀念，值得一提的是，雲林縣警局除了舉辦有獎徵答活動，更派出少年隊報名參賽，拉近與青少年間的距離。

李謀旺說，雲林縣今年上半年查獲毒品435件、人數424人、毒品總淨重6681.41公克、製販運人數45人，為落實「新世代反毒策略2.0溯源斷根、毒品零容忍」，在籃球鬥牛賽中針對毒品犯罪加強宣導，除向上溯源查緝藥頭外，也向下清查預防毒品混入校園，避免青少年遭受毒品戕害。

雲林縣警局局長李謀旺親自到場宣導青春專案及四季交安。記者黃于凡／翻攝
雲林縣警局局長李謀旺親自到場宣導青春專案及四季交安。記者黃于凡／翻攝
雲林縣副縣長謝淑亞（前排左二）開球下，比賽揭開序幕。記者黃于凡／翻攝
雲林縣副縣長謝淑亞（前排左二）開球下，比賽揭開序幕。記者黃于凡／翻攝
雲林縣救國團、縣警局合作舉辦青春三對三鬥陣尬籃球，千人踴躍參賽創歷史新紀錄。記者黃于凡／翻攝
雲林縣救國團、縣警局合作舉辦青春三對三鬥陣尬籃球，千人踴躍參賽創歷史新紀錄。記者黃于凡／翻攝
雲林縣救國團、縣警局合作舉辦青春三對三鬥陣尬籃球，吸引千人踴躍參賽。記者黃于凡／翻攝
雲林縣救國團、縣警局合作舉辦青春三對三鬥陣尬籃球，吸引千人踴躍參賽。記者黃于凡／翻攝

雲林 毒品

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