出來打球！雲林縣救國團3對3鬥牛 千人參賽創歷史新高

救國團雲林縣團委會與雲林縣警察局今合作舉辦「青春三對三 鬥陣尬籃球」青少年預防犯罪鬥牛爭霸賽，今年因疫情趨緩，吸引225隊報名，共有近千人參與，創下有史以來報名最踴躍的紀錄，在副縣長謝淑亞、局長李謀旺、團委會主委李銘洲等人開球下，正式拉開比賽序幕，為炎炎夏日更增添了青春熱血活力。

李銘洲說，去年因疫情停辦，今年復辦感謝各隊伍熱情參與，也感謝許多贊助單位讓救國團辦理活動，雖捐款金額較往年減少許多，但為了延續這場有意義的活動，仍堅持利用有限資源復辦活動，賽事共分6組，每組第一名均有5000元獎金，期許青年朋友球技年年進步，在球場盡情揮灑青春。

球場周圍設立許多攤位，包括雲林縣警察局、雲林地檢署、雲林縣榮譽觀護人協進會、雲林縣志願服務推廣中心等，都在場邊宣導「珍惜生命、遠離七害」觀念，值得一提的是，雲林縣警局除了舉辦有獎徵答活動，更派出少年隊報名參賽，拉近與青少年間的距離。